La Glorieta

Sin importarle. Manuel Urquijo, líder de la Unión Ganadera, es quien decide los precios de entrada, estacionamiento y renta de los locales de la Feria Ganadera. La Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) considera que son precios demasiado elevados y no fueron pensados para no afectar la economía de las familias sinaloenses. Pareciera que, a pesar de recibir la instrucción del gobernador de que disminuyera las tarifas, hizo caso omiso; ante esto, la Profeco solicitó al líder de los ganaderos que explicara los motivos que lo orillaron a elegir un precio de 55 pesos de entrada y 60 por estacionamiento. Aún queda una semana para que la Expo Ganadera continúe con sus puertas abiertas, por lo que los ciudadanos siguen en espera de que los precios bajen para poder disfrutar sus instalaciones.

Seguridad. A un mes y medio de que se llevó a cabo la fuga de 49 reos del penal de Aguaruto, el pasado 17 de octubre, los elementos de la Policía Estatal no han logrado hacer la recaptura de quienes se encuentran prófugos de la justicia, poniendo en riesgo a la ciudadanía. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, confirmó que puede haber algunos que ya ni se encuentren en el estado, pero que continúa la búsqueda de ellos sin un operativo especial. Coincidentemente, durante octubre y noviembre se han disparado el robo a vehículo, asaltos a transeúntes y robo a casa habitación.

Saca la casta. La titular de Cepavif, Martha Ofelia Meza, señaló que la ciudadanía y medios de comunicación exigen que los centros defensores de la violencia intrafamiliar demuestren resultados sobre los trabajos para reducir los feminicidios, pero hizo el llamado para que la sociedad civil exija a la Fiscalía General del Estado que demuestre los resultados ante la impunidad que persevera en Sinaloa y atienda las denuncias y realice las investigaciones de manera oportuna. Y así no se tenga que esperar a que ocurran muertes, como el caso de Diana Gissel, quien murió asesinada por su expareja, o bien, el reciente caso del niño Memito, quien los golpes lo llevaron a perder la vida.

¿Y los de la marcha valiente? Pareciera que el colectivo Culiacán Valiente terminó su carrera justo después de la gran marcha pacifista que realizaron. Después de ello ya no se sabe más de los muchachos que muy animadamente motivaron a los demás a decir “todo está bien” una semana después de la balacera del 17 de octubre. Pareciera que los jóvenes están preparando algo nuevo y más actividades destinadas al combate y prevención de la violencia. Aunque su área es mayormente artística y educativa, también estarán buscando y gestionando acción con los representantes populares y mandatarios de Gobierno. Esta semana llevaron a cabo un conversatorio sobre lo vivido en el culiacanazo. Pareciera que están desaparecidos, pero, más bien, no lo están tanto. Ojalá nos sorprendan, porque son una de las pocas opciones que nos quedan.

Triunfo no logrado. A pesar del gran esfuerzo por dictaminar, que les llevó casi cuatro horas, y los acuerdos con el gobernador para la cuestión presupuestal, el Congreso del Estado, al parecer, no cumplió con su cometido de beneficiar a las viudas de policías de caídos. Pues aunque se les concedió pensión a los hijos hasta los 25 años y una pago igual al que el policía percibía cuando estaba en activo, las asociaciones de viudas ya manifestaron su inconformidad ante tal reforma de la Ley de Seguridad. La celebración en el Congreso fue en grande y hasta la viudas soltaron las lágrimas en el pleno legislativo y, sin embargo, ahora reclaman que no tomaron en cuenta a las viudas por muerte natural.