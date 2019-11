La Glorieta

Inconformidad. Que no permitirán que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro les guarde el aguinaldo hasta el 31 de diciembre con el pretexto de que no lo gasten, dijeron algunos sindicalizados. Esto porque dicen que por los pasillos del Ayuntamiento se escuchan muchas palabras altisonantes en contra del primer edil, quien no termina de sacar una ocurrencia, cuando ya inventa otra. Los trabajadores llaman a su líder sindical, David Alarid, a que asuma realmente su papel y obligue a Estrada Ferreiro a cumplir con la ley y que pague el aguinaldo en tiempo y forma. Hay trabajadores que tendrán visitas en Navidad, y no es justo que no los puedan apapachar porque al alcalde se le ocurrió guardarles el aguinaldo como a un niño se le guarda el domingo. Si no quiere meterse en problemas con los trabajadores, es mejor que no se meta con sus prestaciones, las cuales son producto del esfuerzo de ellos. Que no se le olvide al alcalde que ese dinero no le pertenece y no tiene por qué decidir por ellos. Para qué hacer enojar a los trabajadores y por qué mejor no tiene una mejor comunicación con ellos. Con eso saldría ganando, no solo él, sino toda la ciudadanía.

No se ponen las pilas. Pese a que ya se tiene un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para detectar la venta de pirotecnia, esta ya se vende a la vista de todos en el tianguis de Los Huizaches y en tienditas de algunos sectores. Es como si a los comerciantes no les importara o no crean que les vayan a aplicar las sanciones de 12 mil pesos. Por desgracia, hay quienes mientras no les afecten los bolsillos, siguen realizando viejas prácticas que pueden cobrar la vida de niños. Ojalá que ahora sí se sancione a quienes ponen en peligro a seres inocentes con el fin de ganar unos cuantos pesos. También se le debe exigir al personal de Inspección y Vigilancia que se ponga las pilas y detecte a los vendedores de los tianguis, pues ellos los recorren al cobrar la cuota para el Ayuntamiento, por lo que es imposible que no vean lo que los comerciantes tienen a la venta.

A paso de tortuga. Mientras que la Fiscalía se tardó para dictaminar si las lesiones de Memito, el niño que agonizó varios días en el Hospital Pediátrico, habían sido provocadas o no, le dio tiempo a su presunto agresor para que huyera del estado. De acuerdo con personas cercanas al niño, quienes han hecho sus propias investigaciones, el agresor se dio a la fuga a otro estado, a donde por la tardanza de la Fiscalía bien pudo haber llegado caminando. En este caso, es obligación de Juan José Ríos Estavillo atrapar al responsable y aplicarle todo el peso de la ley. Mandar el mensaje de que en Sinaloa no queda impune quien se mete con un niño y que los niños son sagrados. Así, lo mejor es que dé resultados, porque hay familiares que no se quedarán callados ante los nulos resultados que han tenido hasta ahorita.

Solo de palabra. La situación que se vive en la actualidad respecto al tema de violencia contra la mujer es realmente alarmante, pues a pesar de vivir en una época en la que hay más información, persisten conductas machistas que reprimen a las mismas, como la violencia familiar física y psicológica, a lo cual se le suma la falta de recursos de las instancias gubernamentales para trabajar en pro de ofrecer seguridad a las mujeres víctimas de violencia. La falta de presupuesto —según señala la líder de Mujeres Profesionistas y Técnicas AC en Sinaloa, Jesús Martina Beltrán— es el problema de fondo, pero también sería conveniente trabajar con los hombres en materia de concienciación para tratar de cambiar la mentalidad machista que aún se conserva en la sociedad.