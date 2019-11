La Glorieta

Mensajes. Hay funcionarios en el Gobierno del Estado, desde secretarios, hasta directores, que no han dado el ancho y que no siguen la misma línea que ha marcado el gobernador Quirino Ordaz Coppel de salir de sus oficinas para estar cercanos a la gente y cero corrupción; pero que además no entienden o no quieren entender los mensajes que les envían desde el tercer piso del Palacio de Gobierno para ponerse a trabajar y dejar esas viejas prácticas en la función pública y las campañas de difamación y desprestigio que orquestan desde las oficinas del Gobierno del Estado para manchar a esta Administración estatal. Hay funcionarios de mandos medios que, a pesar de la amplia experiencia que tienen en la función pública, le restan, y mucho, al Gobierno de Quirino Ordaz, por lo que ya han marcado su futuro a corto plazo. Al tiempo.

A cuentas. El proceso de fiscalización 2017 ha llegado a su fin, y ahora le toca rendir cuentas a la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien fue citada por la Comisión de Fiscalización para el 9 de diciembre, donde se analizará y evaluará. Durante todo el proceso, Félix Rivera fue duramente criticada por los legisladores de Morena, primero porque hubo informes de cuentas públicas en sentido aprobatorios, a pesar de tener observaciones no solventadas, y posteriormente, en los informes finales, no les dio a conocer los detalles de las solventaciones. En el Congreso del Estado ha trascendido que el plan del grupo mayoritario es cambiar a la titular de la ASE por alguien afín a ellos, por ello han presionado a la auditora para que presente su renuncia, pero todavía le quedan cuatro años y cuatro meses en el cargo. Una vez hecha la comparecencia, se emitirá un dictamen sobre las observaciones y las conclusiones de la Comisión de Fiscalización en relación con el trabajo de la ASE y se pondrá en consideración del pleno legislativo la remoción de Emma Guadalupe Félix, para lo cual se necesita mayoría calificada; es decir, al menos 27 votos, por lo cual deberá haber un consenso entre los grupos parlamentarios.

Pescadores. Con los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 están en riesgo de desaparecer las cooperativas pesqueras. De acuerdo con el dirigente pesquero Ignacio Peñuelas, en el sector pesquero hay mucho desánimo y ven un panorama muy crítico porque se quedarán en total abandono. Lamentan que los diputados federales sinaloenses de Morena hayan votado a favor de reducir tanto el presupuesto para el sector pesquero, que es el principal sustento de miles de familias en el estado. La única esperanza para los pescadores es que el Gobierno estatal y el Congreso incluyan recursos en el Presupuesto de Egresos del Estado del año entrante para aminorar las afectaciones que tendrán por la falta de apoyos federales.

Gestiones. Ante los compromisos públicos hechos por el secretario de Educación Pública del Gobierno federal, Esteban Moctezuma Barragán, de apoyar a los programas escolares y a la Universidad Autónoma de Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el rector Juan Eulogio Guerra Liera viajarán a la Ciudad de México para iniciar las gestiones ante la SEP para solicitar apoyos para el cierre de año. Tan solo la UAS requiere de 304 millones de pesos para el pago de aguinaldos, primas vacacionales y las dos quincenas de diciembre. En lo que respecta al Presupuesto de Egresos de la Federación, todavía se desconoce la cantidad total del recurso que recibirán el próximo año; y el sábado conocerán la propuesta del Gobierno estatal en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Pacto. Un grupo de navolatenses conformado por diferentes dirigentes de sectores productivos y sociales del municipio se reunió para formar un pacto por Navolato, con el fin de gestionar obras, apoyos y programas para beneficio de la población. Esta iniciativa surge por las grandes carencias que se tienen en el municipio. De acuerdo con Ivette Valenzuela Ramírez, es momento de dejar las buenas intenciones a un lado y actuar, porque la realidad social de Navolato necesita que se hagan acciones concretas para mejorar el entorno en que viven sus familias.