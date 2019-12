La Glorieta

Atole con el dedo. A un año del Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son muchas las irregularidades que han quedado al descubierto en los diversos programas, como en el de Adultos Mayores y en el de entrega de becas, porque cuando no se retrasan los pagos —y esto da a pensar que se “jinetea” el dinero—, se tiene a los adultos mayores esperando sus pagos en el sol y en pésimas condiciones. Ahora, otro problema se evidenció, y es por demás cruel, ya que por casi un año se tuvo trabajando sin paga a personas denominadas servidores de la nación. A ellas se les dio un solo pago, pero en nómina estuvieron más tiempo. Esto es algo reprochable, tomando en cuenta que las personas laboraban por necesidad, no por amor al arte. Algunos de estos extrabajadores denuncian que el encargado regional del programa, Guadalupe Santana Palma, no les ha dado la cara y no les contesta el teléfono. Todo parece indicar que trae escuela de su jefe, el delegado Jaime Montes Salas, quien tampoco nunca da la cara y solo aparece en los actos públicos, pero con muy pocos resultados. Pero hay que ver cuánto se les paga a estos funcionarios que no tienen una pizca de humanidad con personas que requieren de apoyos federales o de trabajo.

Les llovizna. Los que andan muy tristes son los productores sinaloenses, ya que además de lidiar con el recorte de presupuesto que se otorgó para el campo sinaloense, ahora tienen que lidiar con las afectaciones que sufrieron por las lluvias. Fueron casi 5 mil hectáreas las dañadas en todo el estado. El último reporte fue de 4 mil 800; sin embargo, aún continúan los recorridos por las siembras, y se espera que la cifra aumente. No cabe duda de que cuando no les llueve, les llovizna.

Que lo supervisen. Pese a que la jefa de Operativos de la central internacional de autobuses de Culiacán, Verónica Gastélum López, ha declarado en varias ocasiones que la central cuenta con un baño público donde no se cobra cuota por entrar, esto no es cierto, ya que en todos los baños de la central hay personas afuera listas para cobrar. Gastélum López indicó que debido al régimen de condominios, algunos baños cobran una cuota voluntaria; sin embargo, al momento de entrar te cobran hasta 10 pesos. El delegado de Profeco, Miguel Ángel Murillo, debería poner atención en la central, ya que existen muchas irregularidades. Otra de ellas son los altos precios en la que ofrecen algunos establecimientos sus productos, aunque también es conocido que las rentas están muy elevadas.

Incongruencia. No son 800 pesos, sino alrededor de mil 400 pesos, lo que el Ayuntamiento en esta Administración les estará dando a ganar a los despachos contables que notifiquen a los morosos del predial. Para esto, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro contrató tres despachos contables, dijeron fuentes del Ayuntamiento. De acuerdo con trabajadores de la comuna, al alcalde no le importa dañar a la ciudadanía con tal de tener ingresos, porque ya le urge hacer algunas obras, debido a que, como anda pensando en la reelección, tiene que tener algo que presumir, y hasta ahorita no hay nada, y hasta su amistad con el presidente de la República ha quedado en duda, porque no le ha soltado ninguna obra importante. Al alcalde no le queda más que acompañar al gobernador en sus eventos y a otros funcionarios de primer nivel con el fin de que los ciudadanos crean que lo realizado por el estado es de él.

Siguen sin esperanza. Los que siguen sin recibir ayuda por parte de autoridades son las personas discapacitadas y de talla pequeña, pues aseguran que han solicitado varias audiencias en el Congreso del Estado, pero estos les han dado largas y no los han atendido, por lo que ayer realizaron una caminata en busca de ser vistos y que les lleguen más apoyos, pues ni los descuentos les respetan.