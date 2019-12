Sin recursos. El metrobús de Culiacán, que nació como una ocurrencia de campaña de Jesús Estrada Ferreiro, es el magno proyecto de la Administración municipal, pero no fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, y tampoco en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, lo que deja en evidencia la mala capacidad de gestión de Estrada Ferreiro, y que no tiene a nadie que le ayude en la Ciudad de México, y eso que ha presumido mucho que Andrés Manuel López Obrador es su amigo, aunque en su primer año de nada le ha servido esa amistad. Pero con todo y el escenario en contra, el presidente municipal se siente muy seguro de que su proyecto magno se llevará a cabo, ya sea mediante un crédito con Banobras, y con recursos estatales y municipales; aunque este no está en las prioridades del Gobierno estatal. Cada vez se ve más difícil iniciar el proyecto del metrobús.

Horario extendido. Las escuelas de tiempo completo no volverán a su horario original de terminación, que era hasta las 16:00 horas, y para el próximo ciclo escolar se garantiza que continuará, pero como horario extendido; es decir, hasta las 14:30 horas. Aunque en términos operativos el programa se sigue llamando igual, Escuelas de Tiempo Completo, la jornada educativa será hasta mediodía, como este ciclo escolar ha operado. En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 viene etiquetada una bolsa de 500 millones de pesos para este programa, y, de acuerdo con el compromiso hecho por el secretario de Educación Pública del Gobierno federal, Esteban Moctezuma Barragán, van a garantizar que ese programa no solo no desaparezca, sino que se fortalezca e incluir a un mayor número de escuelas, aunque no dijo cómo ni tampoco se dio un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero se hizo el compromiso con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para hacer una inversión mixta, y ya se vio reflejada en la proyección presupuestal para el próximo año.

Respaldo. Previo a su comparecencia ante los diputados locales, donde se espera que le pidan su renuncia por una serie de irregularidades que han sido denunciadas por los legisladores en el proceso de fiscalización del ejercicio fiscal 2017, la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, viajó a la Ciudad de México en busca del respaldo de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se reunió con su titular, David Colmenares Páramo, a quien le solicitó que realice una auditoría al desempeño de la ASE, que incluye una revisión integral de los procesos administrativos y de fiscalización. Félix Rivera platicó con Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la ASF, quien será el responsable de esta auditoría. Esto servirá de escudo de la auditora, ante los embates que recibirá de los legisladores morenistas, que han pedido su cabeza, porque quieren tener el control del organismo autónomo de la entidad. La reunión con la Comisión de Fiscalización será este miércoles; y la comparecencia ante el pleno el lunes, en sesión extraordinaria. En la bancada de Morena pretenden someter a consideración del pleno la destitución de Emma Guadalupe Félix.

Mal año. Para gran parte del sector empresarial, el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue desastroso, pues la economía mexicana ha tenido un crecimiento de cero por ciento, y está considerada en recesión técnica. Ahora se tiene que trabajar para mejorar la situación, por lo que Edna Fong Payán, presidenta de Coparmex en Sinaloa, hizo una invitación al Ejecutivo federal para que defina una política económica viable, que otorgue certidumbre a la inversión regional, ya que durante este primer año fue deficiente, y no ven claro con definiciones técnicas que digan cuál va a ser el rubro de crecimiento del país. La principal queja ha sido la poca inversión pública en todo el país, lo que ha paralizado al sector de la construcción.