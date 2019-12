La Glorieta

¡Vaya enredo! En la sindicatura de Costa Rica está ocurriendo un caso muy lamentable y, lo peor, a la vista de todas las autoridades. Un supuesto militante del PRD al puro estilo de las viejas prácticas políticas está ofertando un terreno que supuestamente es del Ayuntamiento, y a los interesados de forma descarada les pide cuotas, que van desde los 300 pesos, hasta los 3 mil pesos. El supuesto licenciado ya ha ocupado cargos públicos y ha tenido demandas por presunto fraude genérico, pero todo indica que de nada le sirvieron los procesos legales, porque ya le ha quitado dinero a alrededor de 900 personas. Lo lamentable es que afilia a las personas al PRD, por lo que el partido debe estar atento y deslindarse de esto, porque si hoy agoniza, esto podría acabarlo de enterrar. Lo inconcebible en este caso es que las autoridades del Ayuntamiento no han intervenido si están vendiendo un terreno que les pertenece. Si por estar en áreas verdes el alcalde ha desalojado a vendedores, y ahora resulta que, si se intenta vender una de sus propiedades, allí no hace nada.

¿Y la austeridad? Enojo y desilusión hay en personas que tienen a familiares de desaparecidos, pues si las autoridades no los buscan, entonces lo mínimo que deben hacer es darle recursos a la Comisión de Búsqueda y no bajarle el presupuesto, como pretenden hacerlo en el año próximo. Por esta razón, familiares de desparecidos hacen un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel a reflexionar en este tema. Le solicitan que si no los ayuda, no los afecte. También le hacen el señalamiento de que ha hecho caso omiso a algunas de las peticiones de los colectivos, como es asignarles algunas unidades para trasladarse a las búsquedas. En el tema de la Comisión de Búsqueda, así como la de Atención a Víctimas del Delito, todo parece que fueron creadas por mero protocolo, pero no existe la intención de que operen como debe ser. El presupuesto que ambas tienen prácticamente se irá en la operación y salarios de los trabajadores, y no en apoyar a quien realmente lo necesita.

Siguen afectados. A pesar de que ya se encuentra todo en la normalidad desde el jueves negro que vivió la ciudad, los que aún se siguen viendo afectados son los restauranteros, ya que José Miguel Taniyama Ceballos, quien está al frente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Culiacán, aseguró que las ventas han bajado desde entonces, por lo que aseguró que han tenido hasta un 30 por ciento menos en ventas, situación que les preocupa, pues en esta temporada es cuando más necesidad tienen y no quieren llegar al extremo de despedir gente o cerrar comercios, pues hay comercios pequeños que no pueden mantenerse con tan poca venta, y son los más afectados. Además, son los principales afectados con la falta de apoyos para el campo o la ganadería, pues los que requieren de productores les incrementan los precios, y después ellos también tienen que hacerlo, y es cuando vienen las pérdidas

De nueva cuenta. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro y su equipo la volvieron a hacer, y todo parece que están empecinados a echarse gente en su contra, ya que en esta ocasión realizaron una reunión con líderes de colonias, pero dejaron fuera de la misma a quienes están en su contra o que están afiliados a otros partidos. Como si se tratara del Apocalipsis, a los que acudieron a la reunión realizada el pasado sábado en el Ayuntamiento se les entregó una credencial, la cual deben mostrar cada vez que hagan una gestión. Presidentes de colonias se quejan de que la encargada de Atención a Colonias está formando sus propios comités y al frente de los mismos quieren poner a personas simpatizantes de Morena, lo cual no permitirán. Aseguraron que si ven que acuden a nombrar presidentes y los vecinos no están de acuerdo, simplemente no lo van a permitir. Así que el Ayuntamiento está dividiendo en lugar de unir.