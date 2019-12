Enmudece. Luego de amenazar con silenciar a los medios de comunicación que publican denuncias ciudadanas por problemas del municipio de Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro decidió huir de los reporteros para no hacer declaraciones. Primero lo hizo en el Salón de Cabildo, donde entregó reconocimientos a alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento, y en cuanto terminó el evento se metió a su despacho, sin permitir que los comunicadores se le acercaran. Más tarde, en la Torre Académica de la UAS, adonde acudió como invitado a otro evento, les dijo a los reporteros que ya dejaran el tema de los baches, y se retiró del lugar, sin hacer más comentarios. Estrada Ferreiro ha provocado muchos enfrentamientos con periodistas por su discurso de odio hacia los medios de comunicación, que lo único que hacen es abrir sus espacios para las denuncias de la ciudadanía, que es la que sufre por los baches, la falta de alumbrado público, el pésimo servicio de recolección de basura, el descuido de parques y camellones y por la inseguridad, todo responsabilidad de las autoridades municipales, y que hasta el momento han quedado a deber. Evitar dar declaraciones ante los problemas en la ciudad tampoco es la solución.

Baches. Y aunque usted no lo crea, y no se demuestre en las calles de la ciudad, el Ayuntamiento de Culiacán ha invertido cincuenta millones de pesos en el programa de bacheo, y se ha trabajado desde que inició el año. De acuerdo con el gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para el próximo año se presupuestaron setenta millones de pesos, y ante los señalamientos que hizo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sobre la mala calidad del material que utilizan para el bacheo, negó tal acusación, y aseguró que se ha utilizado el mismo que en otras Administraciones, el cual es de calidad. Por lo pronto, hay muchos calles por las calles de Culiacán, y eso no es mentira.

Reunión. En una larga y ríspida reunión del Congreso del Estado, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, despejó todas y cada una de las dudas en torno al proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. El funcionario escuchó todos y cada uno de los comentarios de los diputados locales, algunos de ellos subidos de tonos por adeudos y la no aplicación de recursos del presupuesto de este año. El funcionario les dejó en claro la dificultad de hacer reasignaciones por los serios recortes que se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a la falta de recursos, por lo que el proyecto estatal está muy limitado, pero aun así buscarán la manera de hacer ajustes para cubrir el mayor número de solicitudes, pero esto luce bastante complicado. Se tiene previsto presentar los dictámenes de Ley de Ingreso y Presupuestos de Egresos del Estado en las sesiones de la próxima semana, para aprobarlo antes de Navidad.

Educación. Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, estuvo ayer en Culiacán para participar en el Foro de Consulta del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, en donde reconoció que se requieren de al menos 17 mil millones de pesos en presupuesto para cumplir la expectativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que esta sea gratuita dentro de cinco años; pero, siendo realistas, no se cuenta con los incrementos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la gratuidad de la educación superior iniciaría únicamente en las escuelas normales e indígenas. Aprovechando su visita, el funcionario federal mostró apertura para ayudar a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en torno a los recursos que requiere para el cierre de año para el pago de aguinaldos, primas vacacionales y las dos quincenas del mes de diciembre.