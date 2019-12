La Glorieta

Desorientados. Entre los colaboradores del alcalde hay mucha desesperación, y hay quienes no hallan qué hacer para que Jesús Estrada Ferreiro no se ponga a pelear con la prensa, sobre todo porque la campaña de desprestigio de parte del alcalde contra los medios de comunicación se le está revirtiendo. En la actualidad, desde el Ayuntamiento se ha creado una página de internet donde difunden información a favor del alcalde y tratan de demeritar el trabajo de un medio de comunicación, así como también tienen un noticiero de radio para difundir información positiva del Ayuntamiento, y supuestamente el alcalde no está enterado del programa, pese a que ha acudido a diversas entrevistas. También ya tienen trabajando a bots para que ataquen desde la clandestinidad a quienes no están a favor del primer edil. Dinero para tapar baches no hay, pero sí para atacar a personas que piensan diferente a él.

Los opaca. Es lamentable que la mala actitud que caracteriza al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no deje sobresalir las otras actividades que realizan las diversas dependencias municipales, tal es el caso de la Dirección de Fomento Económico, la cual ayer realizó un evento muy familiar donde se dieron cita varios culiacanenses para disfrutar un momento agradable, además de degustar los diversos antojitos. Sin duda, la Dirección realiza un buen trabajo, ya que quiere llevar estas actividades a más sectores; sin embargo, debido a la imagen que se ha ganado la comuna por las acciones del presidente municipal, no se ven las buenas actividades novedosas que se realizan.

Otro partido a la lista. Cada vez están saliendo más grupos que quieren convertirse en partidos políticos, y con ello tener presupuesto público para sus intereses. Ayer se realizó la décima quinta asamblea de Fuerza Social por México, un grupo político nacional de centro-izquierda progresista, mismo que —asegura— busca inclusión y pluralidad para brindar condiciones dignas de desarrollo sostenible a los mexicanos. Ayer estuvieron llegando camiones al salón Figlostase, donde se realizó la asamblea y la afiliación, pero algo que llamó la atención es que nadie en el lugar pudo decir a este medio de comunicación quiénes son los dirigentes. Una persona que atendió se excusó, asegurando no tener información, y que las personas provenientes de México no darían entrevistas. Lo que sí dejó en claro es que esta organización tuvo sus recursos para el acarreo.

Otra mujer asesinada. A tan solo ocho días del asesinato de una joven mujer en una colonia de esta ciudad capital, de nuevo se registra un nuevo feminicidio en el municipio, pero ahora en Costa Rica. Los asesinos de ambas están en libertad, lo que manda una mala señal a quienes son capaces de quitarle la vida a madres de familia, sin importarles dejar a los hijos en la orfandad. Habrá que ver qué postura toman las dependencias encargadas de proteger y brindar justicia a las mujeres: ¿ahora sí actuarán?, ¿seguirán en silencio, como en otros casos? También hay que ver la actuación de Atención a Víctimas si en ambos casos responde como debe ser y ver la actuación de la Fiscalía. Ya basta de este tipo de crímenes cometidos con saña contra las mujeres. Ya es hora de que las autoridades manden la señal de que, en Sinaloa, el que se meta con una mujer, tendrá una sanción ejemplar.

Falta poner orden. En el centro de la ciudad falta mucho orden vial, pues es una verdadera pesadilla acudir estos días, sobre todo porque cruzar las calles es algo peligroso; parece que todos tienen prisa. Además, la desesperación de transportistas al sonar los cláxones hace más difícil disfrutar de esta zona, que es de las más bellas de la ciudad.