Predial. Cómo cambian las decisiones de los diputados locales de un año a otro. Hay que recordar que, en diciembre del 2018, los legisladores de Morena celebraron con júbilo haber aprobado un artículo transitorio en los 18 dictámenes para evitar el aumento del impuesto predial para este año, porque en la Cuarta Transformación no habría incremento en los gravámenes; pero para este año no hubo festejo, porque este año aprobaron el aumento, que será del 2.5 por ciento para el próximo año en los 18 municipios de la entidad. De acuerdo con el panista Jorge Iván Villalobos Seáñez, el artículo segundo transitorio que fue aprobado en estos dictámenes es inconstitucional y no cumple con el supuesto objeto por el que se establece, que es apoyar la economía de los contribuyentes; y, además, los Ayuntamientos dejan de percibir los ingresos que deberían por concepto de impuesto predial, según la base gravable de los inmuebles que forman su padrón catastral, y como consecuencia directa los participaciones federales también les son reducidas por la baja recaudación del impuesto predial.

Reasignaciones. Hubo cambio de planes en el Congreso del Estado, porque los tiempos no dan para aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado para este viernes, por lo que convocarán a sesión extraordinaria para el lunes, para discutir y votar el dictamen. De acuerdo con la coordinadora del grupo parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, se decidió reasignar 214 millones para los trabajadores del sector de la salud con sueldos precarios, mismos que recibieron 200 millones en este año, en espera de que el Gobierno federal entregue las bases que han estado esperando desde hace tanto tiempo, pero en este año tampoco se les hizo justicia, con todo y el compromiso que hizo con ellos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Todavía siguen las negociaciones para el resto de las reasignaciones que los morenistas pretenden hacer.

Niegan renuncia. La Mesa Directiva del Congreso del Estado negó la solicitud de Flora Isela Mirada Leal para separarse del grupo parlamentario de Morena, pero le respondieron que se le negó la solicitud y tampoco podrá formar parte de la Jucopo por no contar con las facultades o las competencias para autorizarla. Según la legisladora, le respondieron que la ley orgánica del Congreso del Estado establece que la Junta de Coordinación Política se crea al inicio de la Legislatura por un representante de cada partido, por ello ya no puede ser parte de ella. En respuesta, Miranda Leal aseguró que la misma ley la faculta para formar parte de la Jucopo, porque los que no tienen partido político también tienen derecho a formar parte de ella. La legisladora dijo que no se dará por vencida, por lo que presentará los recursos necesarios ante los tribunales electorales para la defensa de sus derechos políticos, respaldada en el artículo 45 de la ley orgánica del Congreso local.

Sin espíritu. Históricamente, los edificios gubernamentales son decorados con motivo de la época en la que estamos, pero el Palacio Municipal se ha mantenido sobrio durante todo el año, porque para las autoridades municipales no ha sido prioritario decorarlo, como tradicionalmente sucedía en los meses de septiembre, que se vestía de verde, blanco y rojo; o en diciembre, con adornos navideños. A no ser por la iluminación de colores que utilizan por las noches, y por el puesto de donación de juguetes instalado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), afuera del Palacio Municipal no hubiera ningún indicio de que estamos en época navideña. Así como tampoco mostraron espíritu patrio, tampoco se ha visto el navideño, pero estas autoridades tienen otras prioridades, aunque tampoco han brindado eficientes servicios públicos ni seguridad para la población. Está por terminar el 2019, un año para olvidar en el Ayuntamiento de Culiacán por la Cuarta Transformación, que ha sido más una pesadilla.