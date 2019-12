Desaire. Bien dice el dicho popular: “Cada quien cosecha lo que siembra”, que indica que cada quien tiene una consecuencia por sus actos, y eso aplica perfectamente al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y a gran parte de los funcionarios del Ayuntamiento, quienes han fomentado el odios hacia los reporteros, periodistas y medios de comunicación a lo largo del año, han insultado, ofendido y hasta amenazado a los comunicadores y sus empresas periodísticas, que son espacios para que la población denuncia deficiencias de servicios públicos e inseguridad; pero eso no lo han entendido las autoridades municipales, que han preferido la confrontación, en lugar de ponerse a trabajar y atender las quejas ciudadanas. Y este maltrato ha provocado confrontaciones y distanciamiento de los medios y de los reporteros que cubren todos los días las actividades del alcalde, que en un rechazo a su mala conducta, gritos e insultos, desairaron la invitación que hizo el Ayuntamiento para organizar la tradicional posada que el Gobierno de Culiacán celebra para los comunicadores, que casi en su totalidad prefirieron no aceptar la invitación, y dejaron solo a Estrada Ferreiro y sus funcionarios, que ocuparon un par de mesas. Esto debe ser una señal para que tanto el alcalde como sus funcionarios se den cuenta de que quienes están mal son ellos, y si esto no los hace recapacitar y enderezar el rumbo, tendrá otro año muy complicado. Los errores son para aprender, pero es necesario dejar de lado la soberbia para lograrlo, y en sus manos está el poder de decidir qué tipo de relación quieren tener con los medios de comunicación, cuya única función es informar y ser el medio para que la población se exprese; y la labor de la autoridad es atender y resolver las peticiones ciudadanas, para eso están.

Sin pies ni cabezas. Varios regidores de Culiacán fueron consultados sobre la elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio para el próximo año, y nos informaron que dialogaron con secretarios y directores para conocer su plan de trabajo y necesidades para el 2020, con tal de etiquetar partidas en la planeación presupuestal; y para sorpresa de ellos, fue que ninguno tiene plan de trabajo, sino que solo esperan a que les asignen recursos y hacer lo que puedan; con excepción de Carlos Zamudio de la Herrán, secretario de Desarrollo Social, quien trae un plan de apoyos sociales, pero al final no lo incluyeron, porque buscarán recursos de otro lado para atender esas necesidades. De acuerdo con los ediles, lo que más les alarmó es que el subgerente de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo Avilés, les reconoció que no tiene conocimiento del número de rutas de recolección de basura que hay en el municipio; de ese nivel es el desorden en el Ayuntamiento, que ni el encargado directo de este servicio tenga esa información, de ahí las graves deficiencias que hay en la ciudad, que lucen más sucia que nunca. Al final, los regidores aprobaron el presupuesto, que carece de programas y obras relevantes, y una vez más estarán esperanzados a lo que consiga o ponga en marcha el gobernador Quirino Ordaz Coppel en Culiacán, porque el alcalde Jesús Estrada ha demostrado que es un muy mal gestor, y eso que presume que es muy amigo de Andrés Manuel López Obrador.

Sin acuerdo. Y hablando de presupuestos, en el Congreso del Estado todavía no tienen los dictámenes de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 2020. Esperarán hasta el lunes, previo a la sesión extraordinaria que fue convocada, para terminarlo y someterlo a las lecturas, discusión y votación. Se tiene previsto que hoy se reúna el secretario de Administración y Finanzas del Estado, Carlos Ortega Carricarte, con los legisladores locales para continuar con los estira y afloja de recursos, a fin de atender las demandas que quieren incluir los morenistas. Con las reformas aprobadas el viernes, que crea dos nuevos impuestos y los derechos de emplacamiento de cuatrimotos y razers, de donde el Ejecutivo Estatal obtendrá más fuentes de ingresos propios. Todo quedará aprobado mañana, pero puede ser una jornada maratónica.