Sin reglas. El Gobierno federal anunció con bombo y platillo el inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero se les olvidó un gran detalle para que pueda funcionar: todavía no hay reglas de operación y tampoco han informado en los hospitales cómo van a trabajar. Así que, por lo pronto, todo aquel que era derechohabiente del Seguro Popular quedará en el limbo porque tienen que firmar convenios con el Insabi; y mientras eso ocurre, se dejará de prestar el servicio gratuito a quienes tenían Seguro Popular. Por poner un ejemplo, en el Hospital Civil de Culiacán, donde atendían a mujeres embarazadas, a partir del 1 de enero ya dejarán de atenderlas por medio del Seguro Popular, es decir, ellas deberán de pagar todos los gastos que se generen por consultas y partos o cesáreas, según nos lo confirmó el director Israel Martínez, quien todavía desconoce cuándo firmarán el convenio con el Insabi. ¿Acaso nadie en el Gobierno Federal se preocupó por eso?, ¿cuántas personas resultarán afectadas con este cambio? y ¿cuánto tiempo durarán estos inconvenientes? Y algo más que queda en el aire es qué pasará con las deudas que el Seguro Popular tenía con los hospitales. Son muchas las interrogantes sin respuesta, y lo peor es que no hay quien dé la cara y explique qué sucederá. El coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, anda desaparecido desde hace tiempo, y todavía no ha podido resolver los problemas con los programas sociales, y ahora tiene que enfrentar los del sector de la salud.

Resolutivo. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó procedente la denuncia que presentó el Partido de la Revolución Democrática contra el presidente de la República, funcionarios federales y los 32 superdelegados por la difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad, por el uso indebido de recursos públicos; entre ellos se encuentra el coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas. La autoridad electoral encontró que dichos servidores públicos del Gobierno federal implementaron una supuesta campaña por conducto de los denominados servidores de la nación; y los superdelegados, por medio de levantamiento de censos y distribución de los programas sociales, y a través de indumentaria y discursos utilizados, promocionan el nombre y logros de López Obrador. Esto quedará solo como un precedente legal, porque no hubo sanciones contra nadie, pero sí deberán modificar la forma de trabajar con estos programas.

Matrimonios igualitarios. La legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en Sinaloa volverá a ser tema de análisis y discusión en el Congreso del Estado en este inicio de año, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del Legislativo estatal por no haber legalizado en esta materia, cuyo dictamen no alcanzó la mayoría para ser aprobado. El Colectivo de la Diversidad de Sinaloa se siente confiado de que ahora, más que nunca, los diputados locales deben votar obligadamente por el matrimonio igualitario; de lo contrario, podrían caer en desacato legal, con consecuencia legales para cada uno de los legisladores.

Pendientes. Además de los matrimonios igualitarios, los legisladores tendrán un mes intenso antes de concluir el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, porque han hecho compromisos para reformar la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, promovida por el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Gabriel Ballardo Valdez, para reducir la edad de jubilación y eliminar una tabla con edades, que ha generado incertidumbre y molestia entre los burócratas; y la Ley de Obras Públicas del Estado, que ha sido impulsada por constructores y algunos grupos de la sociedad. El martes reanudarán las sesiones en el Congreso del Estado, después del descanso navideño y Año Nuevo.