Alguien miente. En el papel, a partir del 1 de enero de este año todas las personas sin seguridad social deben de recibir atención médica y medicamentos gratuitos, sin restricciones y sin necesidad de afiliarse, ni pagar cuotas, como ocurría con el Seguro Popular; esto gracias a la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Pero en la práctica esto todavía no se aplica; es más, en los hospitales y centros de salud en Sinaloa ni siquiera saben cómo funcionará esto, porque no hay reglas de operación; y el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, y funcionarios del Gobierno federal todavía no se reúnen para dejar bien en claro cómo va a funcionar el Insabi. Desafortunadamente esto ha afectado a los derechohabientes del Seguro Popular que tienen alguna enfermedad o están embarazadas, y venían recibiendo la atención médica y los medicamentos de manera gratuita; y todo por la desorganización que hay en el Gobierno federal y en la Secretaría de Salud, que desde hace tres años han puesto en riesgo la salud de muchas personas por la falta de medicinas e insumos médicos en los hospitales, en la peor crisis que ha tenido el sector de la salud sinaloense en la historia de nuestro estado.

Agudiza crisis. En el papel todo pinta muy bonito, pero las autoridades de salud y los diputados federales que aprobaron la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular deben de darse una vuelta por los hospitales para que vean en persona las carencias que hay y las dificultades que enfrentan los pacientes y sus familias para recibir la atención médica y los medicamentos. No es por medio de comunicados de prensa, con declaraciones que distorsionan la realidad, como se van a resolver los problemas. Y precisamente es como lo declara el legislador panista Carlos Castaños Valenzuela, que con el Instituto de Salud para el Bienestar empeorará aún más la crisis de salud en Sinaloa y México, por la desorganización que ha caracterizado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que todo esto no cobre la vida de personas inocentes, que lo único que necesitan es atención médica y tratamientos de manera oportuna.

Matrimonios. Y mientras que el Congreso del Estado acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que legisle en materia de matrimonios igualitarios; la organización Vía Familia presentó una petición de revisión a la sentencia emitida por un juez local sobre la obligatoriedad de que el Congreso del Estado legalice el matrimonio igualitario. Este tema ya se analiza en el Poder Legislativo, y serán de los primeros en someterse a discusión para dictaminarlo y presentarlo ante el pleno. Hay legisladores que mantienen su postura, a pesar de que pudieran recibir alguna sanción por votar en contra, como es el caso de la diputada sin partido Flora Isela Miranda Leal. Se viene otra votación muy cerrada, con mucha presión de grupos profamilia y de la comunidad lésbico-gay, quien no quita el dedo del renglón para que legalmente se puedan casar las personas del mismo sexo en Sinaloa, sin la necesidad de tener que recurrir a un amparo.

Popularidad. Luego de convertirse en el rey de los memes y stickers en el 2019, con sus polémicas y cómicas declaraciones, y frases que quedaron para el recuerdo en imágenes, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, disfruta la gran popularidad que ha ganado a través de las redes sociales, y hasta hacen fila en el estadio de los Tomateros para tomarse fotos con él. Estrada Ferreiro ha acudido a los últimos partidos, incluidos los dos de playoffs contra los Águilas de Mexicali. En ambos partidos, a la salida, se acumulan las personas para saludarlo y tomarse fotos con el alcalde, y más de alguno le recuerda sus frases, como “que se vaya por donde no hay baches”. Lo bueno es que Estrada Ferreiro ha tomado su popularidad por el lado amable, porque no hay político que no disfrute ser conocido y saludado.