La Glorieta

Inacción de las autoridades. La venta de niños en el municipio de Navolato, los problemas de drogadicción a los que se ven expuestos y hasta los numerosos casos de abuso sexual que ocurren, sobretodo en la sindicatura de Villa Juárez, son un secreto a voces; pero las autoridades prefieren no actuar, porque entrarle sería cuestión de destinarles recursos. Organismos que manejan presupuesto para velar por el bienestar de los niños, como Sipinna, se han visto muy inactivos. De nada sirve que tengan personas en los municipios si hay quienes están violentando los derechos de los niños frente a ellos, sin que hagan algo. Basta con pasar por cruceros para ver a niños limpiando parabrisas o que sus padres los traen pidiendo limosna, y no se hace nada. Ya es hora de que este tipo de dependencias realmente velen por el bienestar de los niños. También es tiempo de que los municipios adonde llegan personas de estados del sur que traen sus usos y costumbres los orienten y les creen conciencia sobre que en Sinaloa no están permitidas ciertas prácticas, para evitar que se repitan.

Sin apoyos. Pese a la ola de frío que se está sufriendo en algunas comunidades del municipio de Badiraguato, ni las autoridades estatales ni las municipales han enviado apoyos de cobijas, despensas, etc. a las familias vulnerables. ¿Qué estarán esperando Ricardo Madrid, secretario de Desarrollo Social, y la presidenta del DIF de Badiraguato para llevar los apoyos requeridos? De Badiraguato se tiene una mala percepción. Hay quienes creen que no hay pobreza, cuando sí la hay, y alguna es extrema, aunque las autoridades lo nieguen. En este municipio aún hay familias viviendo en precarias casas hechas de lámina de cartón y pisos de tierra; pero si se les pregunta a las autoridades, dicen que no intentan ocultar los casos, pero no hacen nada para remediar la situación de estas familias vulnerables.

No se ponen las pilas. El que está de mal en peor es el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya que al acudir al festejo de Día de Reyes en la tradicional verbena popular, ayer por la mañana, quedó mal con los niños a quienes les estaba ofreciendo un dulce de los que los vendedores ambulantes ofertaban, pues el primer edil se puso a repartir los dulces, pero no fue del todo generoso, pues a muchos niños les negó y les decía frases como: “háganse para allá; nadie agarre, que aquí solo yo soy el que reparte”, entre otras frases no adecuadas para los pequeños, quienes solo buscaban disfrutar una golosina. Son muchas las críticas que ha generado el alcalde por su manera prepotente de actuar ante la sociedad, y en el evento no fue la excepción, causando muchas críticas de los padres de familia, que notaron que renegó cuando sus hijos le pedían un dulce. De plano, este edil tiene para todos, ya que regaña tanto a una persona de la tercera edad hasta a un niño, lo cual no se vale.

Sin medicamentos. Pese a que la Secretaría de Salud asegura una y otra vez que sí hay medicamentos, lo cierto es que la realidad es otra. Es muy triste escuchar las versiones de padres de familia del Hospital Pediátrico decir que solo ven las recetas, porque no tienen los medicamentos que requieren sus niños, y ellos no tienen un peso para comprarlos. Si antes con el Seguro Popular no había medicamentos; ahora que entró el nuevo programa del Gobierno federal, menos. Todo es una confusión, tanto para los padres como para el personal médico, y los más afectados son los pacientes y sus familias. Ya es urgente que se tome una medida en el Hospital Pediátrico, no puede ser que los niños estén sufriendo ante la falta de medicamentos, no es justo ver a padres preocupados o llorando por no poder costear los gastos. Es hora de que a los diputados no les tiemble la voz ni la mano para exigir un mayor presupuesto para la salud.