Desaparecido. Desde hace varios días se ha buscado vía telefónica al coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, y como no tiene oficinas donde pueda ser encontrado y tampoco ha habido eventos masivos del gobernador Quirino Ordaz Coppel, no ha sido posible verlo. Sin embargo, terminó el año metido en polémicas, primero por el cambio de coordinador de los servidores de la nación de Ahome, y luego por la resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encontró elementos de que en Sinaloa se hizo promoción con recursos de programas sociales en favor de Andrés Manuel López Obrador. Y por si esto no fuera suficiente, entró en funciones con mucho desorden y sin reglas de operación el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al hoy desaparecido Seguro Popular, que por muchos años brindó seguridad social a millones de mexicanos que no contaban con IMSS e Issste. Son muchos los cuestionamientos que tiene que resolver Jaime Montes, pero el funcionario se esconde, y su teléfono es atendido por alguien, que se compromete en pasarle el recado, pero no hay respuesta. En el año que tiene en el cargo, este funcionario ha dado muestras de que ha sido rebasado y no ha logrado organizar a las dependencias federales, pues ya pasó mucho tiempo, y no aprenden a trabajar y hacer bien las cosas.

Asamblea. Los morenistas sinaloenses recibirán hoy la visita de su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polevnsky, quien por primera ocasión pisará territorio sinaloense, luego del proceso electoral en donde obtuvieron un resultado histórico en Sinaloa. La líder nacional de los morenistas encabezará una asamblea informativa en un salón de eventos de la colonia Los Pinos, en donde el tema a tratar será la renovación de la dirigencia nacional y del proceso electivo para conformar el Comité Directivo Estatal, que tiene más de un año desierto. Polevnsky se encontrará un terreno bastante minado debido a la gran división de grupos al interior del partido que se van peleado el control del partido. Será interesante ver cómo se comportan los liderazgos que nacieron luego de la elección del 2018, ya que muchos ganaron diputaciones sin hacer campaña, y ahora se sienten por las nubes y tocados por los dioses. Veremos los resultados de las reuniones internas y los mensajes que la líder morenista traiga a los sinaloenses.

Protestas. Vaya regreso a las actividades tuvieron en el Instituto de Capacitación para el Trabajador de Sinaloa (Icatsin), con una protesta del personal en todas las oficinas del estado por falta de cumplimiento de los diversos acuerdos relacionados a condiciones y prestaciones laborales, y para exigir la destitución de su director general, Francisco Frías Castro, quien en reiteradas ocasiones ha sido blanco de protestas por diversos problemas que ha tenido con los trabajadores durante su gestión, aunque el gobernador Quirino Ordaz lo ha mantenido en su cargo. Los trabajadores han entregado un pliego petitorio a Frías Castro, quien se ha negado a firmar para no darles lo justo y que por ley les corresponde. Exigen un aumento salarial real, servicios médicos y vacaciones de Semana de Pascua. De acuerdo con los manifestantes, ya habían acordado un aumento de 20 pesos la hora laborada para todos los maestros e instructores, pero se les redujeron las horas de doce a seis, lo que finalmente no representó un incremento de sueldo; además, el año pasado no recibieron aguinaldo, y algunos solo recibieron 700 pesos de esta prestación. Hay serios problemas internos en el Icatsin que no han sido resueltos.

Sesión. Los diputados locales regresaron ayer de vacaciones, y se preparan para la primera sesión del año y para el cierre del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, que concluye el 31 de enero. Son varios los temas que dejaron pendientes antes de salir de vacaciones, una vez que aprobaron la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. Entre los asuntos prioritarios destacan los matrimonios igualitarios, la reformas a la ley del IPES y a la Ley de Obras Públicas del Estado.