La Glorieta

Ausencias. Muy bien organizado estuvo el Maratón de Culiacán, pero los que brillaron por su ausencia fueron las autoridades al frente de dependencias del deporte en el estado. No se sabe si tuvieron su agenda muy apretada, pero sí se pudo observar que en un evento tan importante que realiza el municipio no estuvieron presentes. Ah, pero en diferentes eventos que no les compete sí les gusta acompañar al alcalde. Vaya manera de estar al frente de las dependencias; por si fuera poco, es muy frecuente que equipos de voleibol o futbol estén haciendo rifas o pidiendo cooperación para poder participar en los torneos en los que representan al municipio de Culiacán y al propio Sinaloa. Ahí la pregunta es: ¿en dónde quedan los apoyos del Instituto del Deporte?

Van con todo. De acuerdo con el titular de la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal, Pánfilo Antonio Díaz Juárez, no se le va a permitir a nadie que se estacione en los cajones de personas con discapacidad, y que ya tienen permiso par entrar a multar a cualquier plaza comercial. Lo cierto es que sí está muy bien que hagan respetar los lugares para personas con discapacidad, pero también debe aplicar las reglas parejo. Solo basta darse un recorrido por la ciudad para ver que hay automovilistas invadiendo banquetas, y a ellos no les hacen nada. También es común ver que muchos funcionarios en el Palacio de Gobierno se estacionen en lugares prohibidos, y se los permitan. Ah, pero no vean a un ciudadano que se pretenda estacionar detrás de los vehículos de esos servidores públicos, porque van y los retiran. Creo que las reglas no son para unos sí y para otros no, como lo está haciendo Tránsito.

Siguen callados. Pese a la sicosis que se genera en la población cada vez que sale una Alerta Ámber, el encargado de emitirlas, al igual que el fiscal Juan José Ríos Estavillo, no han salido a decir qué ha pasado con las jovencitas. Lo más lamentable es que tampoco dan esta información a otras dependencias, como lo es Sipinna, la Comisión de Búsqueda, entre otros organismos. El pretexto es que no desea revictimizar a los menores; pero no se trata de esto, pueden dar información general, pero se niegan a hacerlo. ¿Qué será lo que se pretende ocultar tras estas desapariciones? ¿Será que quieren ocultar que quienes dan con las jovencitas son los mismos familiares, y no ellos? Se ha comprobado que la Fiscalía lo único que hace es compartir las alertas en redes sociales y, por ciertos, grupos de WhatsApp, pero es todo lo que hacen. Son los familiares de los jóvenes los que se convierten en investigadores. Ha habido ocasiones en que la Fiscalía ha emitido las alertas cuando los menores ya están en sus casas.

De mal en peor. Falta a la verdad Feliciano Valle cuando dice que camiones chatarra han sido retirados de ruta. Son muchos los que andan en circulación, y si él hiciera lo que tanto ha anunciado de sacarlos de circulación, lo cierto es que dejaría a rutas completas sin ninguna unidad. Lo cierto es que Vialidad y Transportes debería de manejar programas en donde se apoye a todos los concesionarios. En la actualidad son muchos los que tienen una sola unidad, y ellos no pueden cambiarla por una nueva por falta de recursos. De acuerdo con algunos concesionarios, ya no hallan la puerta para pagar los nuevos camiones que les dieron, porque hay que destinar a los mismos más de 30 mil pesos mensuales. El problema no son las unidades chatarra, el problema es que hay rutas en las que los usuarios tienen que esperar más de una hora el camión porque no hay; hay rutas en las que después de las 20:00 horas ya no hay servicio; hay rutas que son demasiadas largas, y los usuarios tienen que destinar más de una hora para llegar a sus destinos. Lo que se requiere que se haga es una reingeniería de las rutas, que hay más directas. Que se les dé mejores prestaciones a los conductores para que estos trabajen con más gusto.