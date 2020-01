Desinterés. Los diputados locales han demostrado un gran desinterés por acudir a las comparecencias de funcionarios estatales, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, porque en las tres que se han realizado ha habido muy poca asistencia de los legisladores, pero la de ayer, ha sido la más desairada por ellos, cuando tocó el turno del secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, cuyo tema es de gran interés de la población, pero no pensaron lo mismo los diputados. En el Salón Constituyentes 1917 del Palacio Legislativo quedaron la mayoría de las sillas de los legisladores vacías, y los pocos que acudieron fueron muy tibios, con cuestionamientos a modo y sin fuerza, por lo que Castañeda Camarillo prácticamente estuvo en un día de campo. De priistas y panistas no sorprende la falta de fuertes cuestionamientos, pero los que decepcionaron fueron los morenistas, que ya se olvidaron de criticar y cuestionar a los funcionarios estatales, incluso muchos preguntaban cosas que no corresponden a las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, y todo porque desconocen la diferencia entre el ámbito federal y estatal o bien, entre la cuestión preventiva y la investigación, que corresponde a la Fiscalía General del Estado; ahí les falló prepararse para la comparecencia, que las tres que se han llevado a cabo han sido a modo para los funcionarios estatales.

Viajeros. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya se encuentra en Madrid, España, acompañado de su esposa, Guadalupe López Castro, y la tesorera municipal, Issel Guillermina Soto González, cuya asistencia en este viaje no se comprende, y más cuando no llevaron a la directora de Turismo del Ayuntamiento, Alma Elenes Bernal, porque el evento al que acudieron y las reuniones que sostendrán en la gira es del tema turístico, no de cuestiones de ingresos y egresos, lo que despierta muchas sospechas. Esta administración municipal ha demostrado en muchas ocasiones que en la toma de decisiones no han tomado las mejores.



Por fin. La pesadilla ha terminado para los más de 15 mil trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, finalmente llegaron los recursos del presupuesto ordinario del Gobierno federal, lo que provocó el retraso de cinco días para el pago de la primera quincena del año; y la otra buena noticia es que el rector Juan Eulogio Guerra Liera informó que se tiene garantizada la segunda quincena del mes de enero, así como el pago de 200 millones del préstamo que hizo Gobierno del Estado a la institución en diciembre. Nunca había ocurrido un retraso en la entrega de los recursos federales, como sucedió en esta ocasión con la UAS, lo que se repitió con al menos otras diez universidades en el país, generando un ambiente de inestabilidad y de sospecha de que se tratara de una medida de presión de la federación en contra de las instituciones de educación superior públicas del país.

Morena. Los morenistas sinaloenses se preparan para acudir a una nueva Asamblea Nacional, convocada para el 26 de enero entrante, en donde se espera que se lleguen a los acuerdos para avanzar en la elección de dirigentes, nacional, estatales y municipios, porque se tiene más de cinco años sin titular del partido en Sinaloa, que se la ha navegado con delegados. De acuerdo con la exdirigente de Morena en Culiacán, María Inés Pérez Corral, aseguró que buscan que no haya reelección de quienes actualmente ocupan un cargo de elección, que ganaron en el 2018, como lo establece el estatutos del partido; y además, que los nuevos militantes que se hayan sumado y que se sumen, se vayan a la cola si buscan una candidatura. Los morenistas fundadores ya se están poniendo el huarache antes de espinarse, y cómo no, si lograron un resultado histórico en los comicios del 2018, y ni así lograron colocarse en alguno de los Gobiernos, pero muchos de los que acababan de sumarse disfrutan del erario cuando no han tenido que sudar.