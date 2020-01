Malas condiciones. Mientras que los diputados locales dejaron pasar la oportunidad de cuestionar al secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, por el mal estado en que laboran los policías estatales, hay agentes que patrullan en unidades sin cristales, y como no se los han repuesto, los mismos elementos han tenido que echar mano del “ingenio de los mexicanos”, y taparlo con cinta canela; pero con la limitante de que ya no pueden mirar por el retrovisor. Así como estos casos, hay camiones o unidades en pésimas condiciones, lo que pone a los policías estatales en desventaja. Contrario a eso, las unidades en que viaja Castañeda Camarillo y sus numerosos escoltas están en muy buenas condiciones. Aquí se aplica claramente el dicho “Hay niveles”; pero no se ve que se preocupe por el personal a su cargo, quien arriesga su vida todos los días para garantizar la seguridad de los sinaloenses.

Guardia Nacional. Algo muy parecido sucede con los elementos de la recién creada Guardia Nacional, quienes han sido vistos habitando en una casa abandonada que se encuentra en el terreno que les donó el Ayuntamiento de Culiacán en Aguaruto para que se construya su base. En esas condiciones precarias se encuentran esos elementos, cuando hay instalaciones que pueden utilizar, como la base de El Sauz y la de la Policía Federal. Si bien los militares están acostumbrados a acampar en condiciones similares, no deben vivir así cuando se encuentren en una ciudad. Alguna autoridad debería ver por ellos.

Presión. Mientras que los diputados locales se preparan para una sesión histórica, donde votarán para prohibir el uso de bolsas y otros artículos hechos de plásticos, y fomentar el uso de materiales biodegradables, un grupo de industriales de plástico busca atención del Poder Legislativo para oponerse a las reformas a la Ley de Sustentabilidad, en la que se prohibirá el uso y comercialización del plástico, la cual sería aprobada en la sesión ordinaria de hoy. Los industriales piden ser considerados en la discusión del tema, pero no fueron tomados en cuenta, y ahora parece que ya es muy tarde; porque ni los legisladores los buscaron, ni tampoco ellos se acercaron antes para hacer sus planteamientos. El tema avanzó muy rápido y sin obstáculos en el Congreso del Estado.

No los invitaron. Los diputados integrantes de la Comisión de Turismo en el Congreso local se extrañaron de que no fueron considerados para asistir a la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolla en Madrid, España; y en cambio, llevaron en la comitiva sinaloense a los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien llevó a su esposa y a la tesorera municipal; y al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. En los tres días que lleva la misión en España, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha sostenido una serie de reuniones para generar interés en inversionistas para que desarrollen proyectos en Sinaloa, así como firmar convenios. Así pues, la directora de Turismo de Culiacán, Alma Elenes, no fue la única excluida en este viaje, porque los legisladores tampoco fueron tomados en cuenta. Ahí para la otra.

Rendir cuentas. A su regreso del viaje por España, Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán, deberá rendir cuentas de los gastos que el Gobierno municipal realice durante su estadía en el continente europeo, y los resultados obtenidos; porque si bien no es un tema de escándalo, son muchos los que no justifican la asistencia de Estrada Ferreiro en ese viaje, porque Culiacán no es un destino turístico, y porque son muchos los problemas que se tienen en el municipio, y que el Ayuntamiento no ha podido resolver durante la Administración de Jesús Estrada, quien tendrá mucho que explicar y dar la cara por los recursos públicos gastados.