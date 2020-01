Desilusión. Gran expectativa hay entre la gente por conocer las nuevas instalaciones del Centro de Ciencias de Sinaloa y, con ello, poder disfrutar del museo interactivo llamado Materia. Sin embargo, una vez que se dio a conocer el precio que tendrá una vez pasado el ciclo inaugural, en redes sociales comenzaron a criticar que 120 pesos por persona no está al alcance de muchas familias sinaloenses.Por lo que al parecer lo de tener un centro innovador con grandes avances tecnológicos no tendrá la cercanía con la ciudadanía y se limitará solo a un sector de la población. Hay que destacar que, por el ciclo inaugural, la entrada estará costando 55 pesos, pero posterior a dos meses su precio será más que el doble. Esperemos que este lunes, que se lleve a cabo la inauguración, el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, cambie de parecer y anuncie un nuevo costo para la entrada a este impresionante lugar, ya que los asistentes también tienen que destinar gastos en transportación.

Pura simulación. De nada ha servido que Sinaloa ocupe los últimos lugares en incidencia delictiva, según información que ha presumido el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, si la ciudadanía sigue sintiéndose insegura en la ciudad. En la encuesta de Seguridad Pública nacional que realizó el Inegi, el 66 por ciento de los culiacanenses manifestó no sentirse protegido por las corporaciones policiales e instituciones encargadas en la prevención del delito. Hace falta que los titulares de estas áreas sean de menos palabras y más acciones o estrategias que prevengan en especial los delitos de alto impacto.

Omisión. Una vez más es la ciudadanía quien evidencia la falta de compromiso por parte del fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillos, al no esclarecer aquellos casos que tiene más de un año en el proceso de investigación. En esta ocasión es la familia del joven que apareció asesinado en el complejo residencial La Primavera, y quien públicamente salió ante los medios de comunicación para exigir justicia para Humberto. Sus padres manifestaron que no existen avances en la investigación y no se ha acatado la orden de aprehensión del presunto culpable, la cual está en riesgo de ser desechada si no se acata de manera oportuna. Como este casos, existen cientos más en los que las familias viven con el dolor e incertidumbre de saber que los presuntos culpables siguen sin ser juzgados, y hasta han perdido la esperanza de que se aplique la ley.

Poco transparentes. Los que recibirán un jalón de orejas por parte de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Ceaip) son los líderes sindicales del estado, luego de que, a pesar de diferentes encuentros que se han sostenido en el pasado, hacen caso omiso a mantener una política transparente y de datos abiertos con el fin de que los mismos agremiados y ciudadanía en general conozcan en qué se está aplicando el recurso. En esta ocasión nuevamente serán llamados por la Ceaip para que ahora sí empiecen a aplicarse en materia de transparencia.

Descuido. A pesar de que el Ayuntamiento de Culiacán asegura que están trabajando por mejorar los espacios públicos, parece no hacerlo bien, ya que el parque Las Riberas luce abandonado. Los juegos para los niños lucen sucios, en mal estado, lo que impide que puedan divertirse de la mejor manera. En la bajada principal el parque no cuenta desde hace meses con el barandal de protección, lo que impediría que un niño o adulto tuviera un incidente. Hace falta que el director del parque, Dan Santos, se ponga las pilas y empiece a darle una mejor vista y atracción a esta emblemática área de la ciudad, que hoy luce en completo abandono.