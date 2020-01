La Glorieta

Resultó igual que el alcalde. El que al parecer se está tomando todo personal es el director del parque Las Riberas, pues no acepta las críticas respecto a las fallas de su área. Este funcionario se molestó por una nota en la que se denunciaba el mal estado en que están algunas zonas del parque Las Riberas. Para pronto el funcionario en redes empezó a criticar la nota y a culpar al reportero de escribir lo primero que se le viene a la mente o los sitios que le quedan de pasada. Al que le falta dar recorridos por las zonas que tiene a su cargo es a él porque no todo marcha a la perfección como él cree o le hacen creer. En vez de criticar las denuncias ciudadanas debe ponerse las pilas y darle más duro al trabajo y por favor no presuma el parque acuático que no es una obra del Ayuntamiento, no se les olvide que fue realizada con recursos estatales.

No era que no querían pagar, les cobran de más. Los que se quejaron fueron los vendedores ambulantes del centro de la ciudad porque en el afán de recaudar más, el Ayuntamiento les incrementó el cobro de piso al doble. De acuerdo a afectados ahora les están cobrando mil 600 pesos y como si de extorsionadores se tratara los trabajadores del Ayuntamientos están amenazando con que si no pagan les quitarán el permiso. Qué lejos está la administración de Jesús Estrada Ferreiro del lema del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de primero los pobres; bueno sí lo aplica, pero al revés, primero a los pobres hay que desalojarlos de sus puestos. No hay que olvidar que semanas atrás el primer edil dejó sin sustento a varias familias al quitarlas el espacio que dijo eran de la comuna y allí quedaron los sitios que antes eran fuentes de empleo en el abandono. En fin ya vienen tiempos de elección y allí los ciudadanos se cobrarán todos los desaciertos de esta administración.

Austeridad en Congreso, nunca fue. La reducción de salarios de los diputados en el Poder Legislativo pareciera que nunca fue una realidad. Recortaron los apoyos de gestoría social y similares, pero el sueldo incrementó a 180 mil pesos para cada legislador, recibieron más aguinaldo y, además, se les entrega el apoyo a los foráneos. Está también la cuestión de que no transparentan del todo y nunca han sido limitados los apoyos a cada grupo parlamentario y los apoyos a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Tan solo en el 2019 se erogaron 5 millones 184 mil pesos por concepto de apoyos a grupos parlamentarios y es que Morena recibe 276 mil pesos mensuales, el PAN 24 mil pesos mensuales por sus dos diputados; el PRI, 96 mil pesos, y el PT, 36 mil. Cifra a la cual se le suman los apoyos de cada integrantes de la Jucopo, los cuales oscilan desde los mil pesos por mes a tres mil pesos. Y la austeridad brilló por sus luces.

Con todo. El que anda con todo en redes sociales contra su adversario Héctor Melesio Cuen Ojeda es Pedro Lobo, y es que el legislador por Morena está realizando una encuesta para ver quién votaría por el presidente del PAS, quien pretende ser candidato a la gubernatura. En pocos minutos la encuesta tenía más de mil votos y la mayoría eran en contra del pasista, ya que recordaban su paso por la presidencia municipal de Culiacán en donde no culminó su mandato y sobre su paso por el Congreso local en donde aseguran tuvo un pobre desempeño. El pleito de estos dos personajes apenas inicia, hay que recordar que Lobo acusó abiertamente al PAS de estar detrás del video pornográfico del cual no se ha aclarado si el personaje principal era el legislador de Morena. La guerra apenas inicia y hay quiénes están poniendo las palomitas en el microondas para disfrutar de la función que ambos personajes darán. Por lo pronto no hay perdedor ni ganador.