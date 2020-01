Con las manos vacías. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro regresó de Europa, un viaje demasiado costoso que no le dejará nada al municipio, esto de acuerdo a información de personas allegadas a él. Otra prueba de que esto es cierto es que el alcalde no ha informado qué fue lo que obtuvo y cuántas empresas logró convencer, de haberlo hecho ya lo hubiera presumido, pero está calladito. El alcalde piensa que con haber dado escasa información en su página de Facebook sobre su viaje y sus presuntas reuniones con empresarios de Europa ya es suficiente y no es así porque no es muy popular en las redes sociales, no más de 30 personas les dan like a sus publicaciones y hay algunas que solo tienen uno. Así que si esa es su visión de proyección de información está muy equivocado. El alcalde debe rendir cuentas de ese viaje porque la situación económica del municipio no está para que él, con el pretexto de ir a convencer a empresarios extranjeros de venir a invertir a Culiacán, se vaya a dar sus gustos o si bien su deseo es viajar que se espere para cuando deje el cargo. No convence a los locales y eso le resta credibilidad. Además, si de casualidad algún empresario se decidiera venir a invertir en esta ciudad capital qué impresión tendría al ver los montones de basura en algunos sectores, porque así lo niegue su administración no ha podido con este problema, también se encontrarían con una gran cantidad de baches y eso no alienta a la inversión.

Sueños rotos. Graduarse como maestro y pasar todos los exámenes con buena puntuación para poder acceder a una plaza no es una garantía de que se la vayan a otorgar, por lo menos eso es una triste realidad y es que las manifestaciones en la Sepyc por parte de maestros idóneos son muy frecuentes y ayer de nueva cuenta hubo otra. En este caso, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso López Mejía, debería de atender a todos estos hombres y mujeres que tienen la ilusión de que les den un grupo de clases y decirles si va ser posible o no. Son muchos los maestros que están en la espera de ingresar a la filas de la Sepyc y se les pasa el tiempo en la espera de la plaza, ellos truncan su vida para esperar que les hablen y en ese tiempo no trabajan en otras actividades por temor a no estar disponibles. No es válido ni sano que si no les van a dar la oportunidad la Sepyc los haga perder el tiempo.

Molestia. Quienes no están conformes con el trato que les está dando el secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, son algunos agentes. Y es que a decir de algunos lo hacen ir todos los sábados a las 7:00 de la mañana para recibir instrucción militar, pero realmente no les enseñan nada. Esta capacitación, aseguró, es para quedar bien ante las autoridades militares y presentar trabajo, pero a costillas de su esfuerzo. Indicaron que quienes viven fuera de la ciudad tienen que gastar para venir al adiestramiento y no les dan ningún apoyo. También indicaron que se ven obligados a trabajar con muchas carencias, ponen en riesgo sus vidas al patrullar en unidades viejas y con poca gasolina.

Piden que se renueven los síndicos. Aspirantes a síndicos andan desesperados porque el Ayuntamiento aún no tienen pensado sacar la convocatoria para los plebiscitos y es que la elección para elegir a esta figura se debe realizar a más tardar en marzo por lo que se debería de sacar la convocatoria ya para que los aspirantes puedan realizar la campaña correspondiente. De acuerdo a algunos aspirantes, los síndicos, por lo menos de Costa Rica y Eldorado, andan diciendo que no se irán y que terminarán la administración con el alcalde porque este los avala. De acuerdo a algunos regidores todo se trata de que el alcalde no quiere gastar en este plebiscito y esa es la razón por la que no ha promovido la convocatoria, lo cual no es justo para quienes aspiran al cargo.