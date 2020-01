Alcalde internacional. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro regresa a sus actividades este día y, como la mayoría de las ocasiones, su agenda está basada en asistir como invitado a un evento, en esto ya ha tiene una gran experiencia. Ojalá que ahora, tras varios días de vacaciones y de viajar por Europa, el alcalde tenga mejor humor y tolerancia. También que explique cuánto gasto y de qué le sirvió esta visita. Con este viaje ya son tres los que realiza Estrada Ferreiro desde que ganó la elección como alcalde. El primer viaje fue a Singapur, y tras la visita a este país se le miró muy contentó, presumió de proyectos de movilidad, de urbanismo y seguridad que tenían allá y que pretendía replicar aquí, pero no ha hecho nada. Luego viajó a Estados Unidos, un viaje que, como el de Singapur, aseguró que fue patrocinado, de esta visita tampoco trajo un beneficio, solo que el alcalde dejará de cumplir con sus funciones y se fuera de paseo. A ver cuántos viajes sin provecho se le ocurren hacer, mientras que en su Administración cada vez hay más caos.

El infierno de ser comerciante. Ser comerciante en esta ciudad capital es una verdadera pesadilla, si no son perseguidos por el Ayuntamiento, quien aumentó al doble el cobro de piso, son víctimas de los asaltantes. Son muchos los comerciantes que no saben qué hacer porque se tienen que cuidar tanto de las autoridades como de los delincuentes, y estos últimos cada vez están más agresivos. Solo basta con caminar por el primer cuadro de la ciudad para escuchar historias dignas de un cuento de terror. Los relatos de tanto comerciantes como personas en general fueron encañonadas con pistolas o amenazadas con cuchillos para ser despojadas de sus pertenencias son el pan de cada día. Mientras esto pasa, las autoridades municipales y estatales andan presentando cifras alegres y, según ellos, Culiacán casi está convertido en un paraíso terrenal. Alegan que no les llegan las denuncias, y no les llegan porque la ciudadanía simplemente no confía en ellas.

Se vienen los tiempos y las cuentas públicas. Ya han iniciado los trabajos para la fiscalización de los entes sobre el ejercicio fiscal del 2019, y falta muy poco para que la Auditoría Superior de Estado haga entrega de los informes de los entes fiscalizados sobre lo ejercido en el 2018. Ha pasado casi el año de cuando los diputados se encontraron en tal disputa y, a la vez, confusión por no contar con una ley clara para su intervención en relación a las cuentas públicas del 2017. Se comprometieron a reformar la ley de la ASE para sanar todas esas irregularidades y lagunas que encontraron en las votaciones pasadas de las cuentas públicas; sin embargo, se vienen los tiempos, y el Congreso aún no se pronuncia al respecto. La ASE ya comenzará a auditar de nuevo, y el Congreso tendrá que votar las cuentas públicas del 2018 y no hay claridad. Aún no se sabe cuál será la intervención del Legislativo, sin una reforma que les aclare cuál es su verdadero actuar.

Que pongan más control. Ya es hora de que la Sepyc ponga orden en lo que tiene que ver con las asociaciones de padres de familia y los directores. De manera continua padres de familia acusan a los directores de malos manejos en los recursos de las cuotas escolares, pero nunca se llega a nada. Lo cierto es que también hay padres de familia que nunca se involucran en las actividades escolares; pero cuando surge un problema, son los primeros en estar haciendo bola. En estos casos es necesario que la Sepyc deje bien en claro que ni los padres de familia, ni los directores deben hacer mal uso ni de 50 centavos de las pocas cuotas escolares que se cubren y decir que se aplicarán fuertes sanciones para ambos.