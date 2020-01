Sin resultados. La investigación que se inició hace nueve meses por el robo de medicamentos en el Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social aún no ha arrojado resultados sobre si existe personal coludido. El delegado Samuel Lizárraga, quien está a punto de dejar el cargo, pidió tiempo a los medios de comunicación, ya que cualquier declaración puede entorpecer el caso, cuando fue él mismo quien dijo que este sería aclarado a finales de enero. Dejó entrever que no es el primer caso de corrupción, y que dentro del Instituto pueden existir más, los cuales, a su llegada al cargo, se han ido atendiendo con el fin de que el IMSS sea una de las instituciones descentralizadas más transparentes en el manejo de los recursos financieros e insumos médicos. Habría que esperar a ver si este caso del robo de fármacos se irá a una instancia penal o será un caso más que se resuelva de manera interna, a escondidas de la ciudadanía.

Falla estrategia de seguridad. En Culiacán, en el primer cuadro, la ciudadanía está siendo víctima de una ola de robos a mano armada a comerciantes y transeúntes, así como el de autopartes. Debido a esto, es necesario que este problema sea atendido urgentemente, ya que las víctimas señalan que es un problema de hace meses, y que los reportes que se hacen al 911 de nada sirven, ya que las patrullas de municipales llegan una hora o dos después de la llamada de auxilio; además de ser ellos mismos quienes evidencian que los policías circulan en patrullas en mal estado, lo que impide hacer persecuciones oportunas, ya que las unidades pueden irse desvalijando en el camino. Pero parece que esta situación es de importancia para el alcalde, ya que, en lugar de estar atendiendo las necesidades de la población, desde su regreso de la gira que emprendió en Madrid, España, a Jesús Estrada Ferreiro no se le ha visto trabajando, pero eso sí, hizo aparición pública el miércoles en el estadio de beisbol, donde, por cierto, fue abucheado por los aficionados, gritándole “¡baches!, ¡baches!”.

Siguen los rezagados en recaudación. A pesar de que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, haya enumerado entre sus mejores logros del primer año de Gobierno un incremento en la recaudación de impuestos, a tal medida que garantizó el pago de aguinaldos de trabajadores, el Ayuntamiento sigue en focos rojos, ya que el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates), Gabriel García Coppel, dijo que la capital de Sinaloa encabeza los municipios con retrasos, y de nada le sirvió al alcalde el circo y la faramalla de su Informe de Gobierno, además de hacer esperar por largas horas a personas de la tercera edad en las filas para cobrar impuestos si los avances no se notan a nivel estatal, quedando igual o peor que los otros municipios que siguen estancados por contribuyentes que no pagan su predial. Al parecer, la falta de cumplimiento en los servicios públicos, los baches y la basura de la que se quejan los colonos está reflejándose en su poco interés por realizar los pagos.

Siguen batallando. Es triste ver a tanto padre de familia afuera del Hospital Pediátrico de Sinaloa con la preocupación de no tener recursos para los medicamentos. Aquí se requiere una solución a fondo, porque se ha caído en el círculo de que los padres denuncian, luego acude el gobernador a dar un recorrido y se mejora la situación, pero luego pasan algunos días, y los medicamentos se acaban, por lo que los padres vuelven a sufrir por la falta de medicamentos. En el hospital atienden excelentes doctores, pero su conocimiento poco ayuda cuando los padres no pueden comprar los medicamentos. Las autoridades estatales y federales ya deben ponerse las pilas y solucionar de fondo el problema de medicamentos, porque los más afectados son los niños.

Anda perdido. De nueva cuenta, el delegado de programas federales Jaime Montes Salas anda desaparecido en un momento en donde le debe dar la cara a la población. Las dependencias federales están inoperantes, la ciudadanía no sabe qué hacer si tienen un problema con Infonavit y no sabe qué hacer si requiere un servicio de alguna dependencia federal, porque en las mismas no hay responsables. El tiempo pasa, y adultos mayores no saben por qué no les llega su pensión si fueron a su casa a apuntarlos para el programa. Muchos discapacitados se preguntan cuándo los van a incluir en el programa de apoyos, y la misma pregunta se hacen estudiantes, que no tienen la beca prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras crecen las dudas de la población, el delegado anda desaparecido, y no soluciona nada.