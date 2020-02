Popularidad. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, disfruta de una popularidad muy sui géneris, porque se ha hecho famoso por sus declaraciones polémicas y cantinflescas, cuyos videos se han viralizado por redes sociales, y que han sido motivos de burlas. Pues esa extraña popularidad es gozada por Estrada Ferreiro, porque a donde quiera que va es abordado por personas para tomarse fotos y videos, donde se burlan de él, al pedirle que tape los baches, a lo que él responde con una sonrisa y les dice que les saquen se vayan por donde no hay. Durante los juegos de beisbol en el estadio de los Tomateros, el público asistente le gritaba masivamente “baches, baches, baches”, cuando caminaba por los pasillos; y cuando era visto, las personas se expresaban sobre él como: “Es el de los baches”. Pero a Estrada Ferreiro las burlas parece que no le molestan, porque está disfrutando esa popularidad que ha construido, hasta responde a eso con agrado, con saludos de manos y abrazos para todos; besos para mujeres y más de algún hombre lo besa en la mejilla, y él sonríe sin incomodarse. Hay muchos videos que han circulado por redes sociales donde queda en evidencia que los culiacanenses no tienen el más mínimo respeto a la máxima autoridad del municipio, a quien parece no importarle porque es muy popular. Estrada Ferreiro es quien extrañará más la temporada de beisbol. Cada quien.

Navolato. Los priistas de Navolato decidieron fumar la pipa de la paz y comenzar a trabajar en unidad para intentar recuperar la presidencia municipal y la curul en el Congreso del Estado, que perdieron en la elección 2018 ante Eliazar Gutiérrez Angulo y Marco César Almaral Rodríguez, abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Encuentro Social). Convocados por el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Valdés Palazuelos, acudieron al llamado todos los liderazgos y candidatables en el municipio, quienes se comprometieron a hacer a un lado sus diferencias y estar unidos para la difícil labor que tienen enfrente. Por primera vez estuvieron en la misma mesa los exalcaldes Víctor Godoy, Evelio Plata, Miguel Calderón y Joaquín Téllez. El escenario para el PRI en todo el país luce sumamente complicado, y en Sinaloa podrían perder la gubernatura en caso de no hacer una buena elección de su candidato; y en algunos municipios, como en Navolato, el panorama no luce nada alentador, pero han dado el primer paso. De esa reunión saldrán los candidatos a la alcaldía de Navolato, a la diputación local y regidurías, aunque con las alianzas con otros partidos políticos podrían ceder algunas posiciones.

Sin preocupación. Y hablando de Navolato, el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo continúa gozando de su popularidad, pero totalmente diferente a la que tiene Jesús Estrada Ferreiro; porque en lo que va de su administración se ha mostrado muy cercano a la gente, y ayer lo volvió a demostrar durante el evento de motociclistas Altata Biker Fest 2020, que atrajo al puerto a cientos de visitantes para disfrutar de las motos y de conciertos que se llevaron a cabo. Altata, que es el segundo destino turístico más importante de Sinaloa, volvió a vivir una fiesta, ahora con los moticiclistas.

Deficiencias. Las integrantes del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa denunciaron deficiencias de la Fiscalía General del Estado, por no haber alertado sobre la existencia de un asesino de mujeres en serie, sino que hasta que fue detenido y presentado ante el juez, donde le vincularon al menos cuatro homicidios dolosos de mujeres en los últimos meses. De acuerdo con Teresa Guerra Ochoa, ya habían tres casos donde la forma del crimen era similar, donde las mujeres fueron degolladas y dejadas abandonadas, y con eso ya era suficiente para que la Fiscalía se dieran cuenta y alertaran sobre la existencia del asesino serial, para prevenir nuevos casos de homicidios dolosos de mujeres. Una raya más al tigre para la Fiscalía General del Estado.