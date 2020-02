La Glorieta

Muy conveniente para todos. Desde que ocupó la presidencia de la Mesa Directiva, el diputado Marco César Almaral mostró una evidente preferencia en sus acciones por el grupo parlamentario de Morena, y ahora lo hizo oficial al renunciar al grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Más bien su afinidad no es con la bancada de Morena, sino con Graciela Domínguez, quien afirmó que “Marco César Almaral tiene las puertas abiertas en Morena”. Muy conveniente para ambos. Como todos saben, al interior de la bancada morenista los bloques y uno recién formado en contra de Domínguez le han restado votos en el pleno. La suma de Marco César es un voto más a favor de ella. Y, pues bien, la renuncia de Flora Isela Miranda Leal nunca fue una realidad, pues oficialmente sigue perteneciendo al grupo de Morena, y la diputada no le moverá más, pues se viene el proceso electoral, y busca ser candidata de nuevo. Todos moviéndose a su conveniencia al interior del Congreso.

No se rinde. Si por algún momento creímos que el diputado Pedro Lobo había bajado la guardia luego de que le difundieran un video sexual... pues creímos mal. El diputado, casi influencer en redes sociales, publicó una encuesta en donde somete a votación la aspiración política de Héctor Melesio Cuen Ojeda hacia la gubernatura de Sinaloa. El resultado fue que el 92 por ciento de los votantes dijo que no a la aspiración del pasista. Muy orgulloso, el diputado mostró que “comprobó” que la ciudadanía no quiere a su declarado enemigo; pero hay que tener cuidado, porque fue un pequeño número de personas quien votó. Los cuenistas no se han quedado atrás, y en las páginas de internet también han hecho sus encuestas, en donde la ciudadanía muestra rechazo sobre Lobo. Por lo pronto, ambos personajes están dando mucho de qué hablar, y se espera que, en este periodo de elección que se aproxima, la guerra entre ambos se recrudezca más. En la casa no queda más que hacer las apuestas sobre quién ganará más simpatizantes.

No caer en información falsa. Respecto al pronóstico de las lluvias, el titular de Protección Civil, Francisco Vega Meza, llamó a la ciudadanía a estar atenta de las páginas oficiales y de los medios de comunicación confiables para evitar caer en la falsa información. Y el temor a que se maneje mal es porque durante las pasadas lluvias por las redes sociales empezó a circular información falsa de que no habría clases o bien pronosticaban más lluvias de las que anunciaba Conagua, creando psicosis en la población. Esto porque con las redes sociales hay muchas personas que sin verificar información la comparten y generan un caos. Así que es mejor que usted como ciudadano tome las previsiones correspondientes ante este anuncio de lluvias y proteja a sus familias. La prevención es una tarea de todos, e inicia en la casa.

Volando para otros cielos. Muy seguro de no regresar a ocupar la silla en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Mocorito se encuentra el regidor con licencia, Claudio López Camacho. Y es que de que se encuentra muy enfocado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 53) en Sinaloa, y aunque las puertas se le están cerrando al negarle la posibilidad de ser parte y cabeza de este sindicato de maestros, luego que se tuvieran en la convocatoria algunos requisitos que no alcanza a cumplir, dice que va con todo, en contra del SNTE 53 y de su líder nacional, Alfonso Zepeda, quien a decir de él le ponen cada vez más candados y una barrera enorme a todos los aspirantes que se encuentran en su misma situación. Según el exregidor mocoritense, lo que sí es muy seguro es que ya no quiere nada dentro de la administración de Guillermo Galindo Castro.