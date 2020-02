Competencia. La disputa por la dirigencia de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se ha intensificado, por lo que las diferentes corrientes al interior de la organización sindical se mueven y hay alianzas que se han formado en busca de ganar la contienda y tener el control del Sindicato, que históricamente ha sido controlado por Daniel Amador Gaxiola, que ha dirigido e impuesto a secretarios generales afines a él. Los maestros han conformado un bloque al que han denominado Convergencia 53, que es encabezado por Omar Federico Campos López, que ofrece una alternativa para los maestros, que están hartos de las acciones del mismo que ha controlado el SNTE 53, en beneficio de los suyos, pero en perjuicio del resto del magisterio. Los grupos que conforman esta Convergencia son Creo 53, Modem, Somos más que 53 y Súmate. Este es uno de los movimientos más fuertes que se ha formado al interior del Sindicato, cuya exigencia principal gira en torno a la transparencia en la asignación de plazas, el fondo de vivienda y el uso de las cuotas sindicales; pero lo que más les preocupa es garantizar las pensiones para todos y convertir al Isssteesin en un instituto sólido.

Ratificación. Y mientras unos buscan un nuevo cargo público, hay otros que aspiran a continuar en el suyo; y a pesar de las múltiples críticas que ha recibido por su desempeño como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), el gobernador Quirino Ordaz Coppel envió al Congreso del Estado la solicitud para ratificar a Reyna Araceli Tirado Gálvez por otro periodo de tres años. Hay que recordar que hace algunos días compareció la titular del Ismujeres ante los legisladores, y no recibió cuestionamientos fuertes de los legisladores, que manifestaron su preocupación por el incremento de los feminicidios. Ha trascendido en el Palacio Legislativo que no habrá problemas para lograr la ratificación, para lo cual se necesita de al menos 27 votos; aunque la Comisión de Equidad, Género y Familia tiene facultades para convocar a un proceso para elegir a una nueva titular del Ismujeres.

Que se suba quien pueda. Al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no le importan las críticas que haga la población por el elevado costo que tendrá el paseo en la rueda de la fortuna, que es su megaproyecto del trienio, luego de que el metrobús fue congelado. Todavía no se tiene la certeza si será instalado este atractivo turístico en el Parque Las Riberas, pero la población ha puesto el grito en el cielo al darse a conocer que el paseo en el juego mecánico costará 300 pesos por persona, lo cual es considerado como una locura. Pero Estrada Ferreiro, fiel a su estilo cantinflesco, dijo: “Que se suba el que quiera pagarlo; quien no, que no se suba”. Así de claro y directo es el alcalde ante el reclamo de los culiacanenses, pero les dio la oportunidad de esperar a que haya una promoción para que puedan subirse en la rueda de la fortuna, que estará acompañada de puestos de comida.

Congeladora. Si bien el Congreso del Estado siempre ha sido una congeladora legislativa, en la actual Legislatura esta ha crecido, y son alrededor de 700 iniciativas las que están pendientes por dictaminarse, y todo porque las comisiones carecen de personal capacitado para la elaboración de los dictámenes. De acuerdo con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinado por Sergio Jacobo Gutiérrez, se acordó en la Junta de Coordinación Política que cada comisión cuente con un secretario técnico para agilizar el proceso legislativo. Son muchos los temas pendientes de prioridad para Sinaloa, como las reformas a las leyes de la Auditoría Superior del Estado, del Instituto de Pensiones y de Obras Públicas, así como la Ley Orgánica del Congreso local. Prácticamente ha transcurrido la mitad de esta legislatura estatal, y cada vez son más los pendientes, en los que los grupos parlamentarios deberán llegar a los acuerdos necesarios para sacarlos.