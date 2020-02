Ausentes. Los diputados locales siguen demostrando su falta de interés en las comparecencias de secretarios estatales por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, y en la reunión de ayer únicamente asistió la mitad de los cuarenta legisladores. ¿Y el resto? Desde que iniciaron estos ejercicios de rendición de cuentas se han presentado muchas ausencias, incluso algunos legisladores han hecho pronunciamientos al respecto, pero ni eso ha generado más asistencias; ni siquiera el tema del combate a la corrupción los motivó, aunque los pocos asistentes fueron muy críticos contra María Guadalupe Yan Rubio, secretaria de Transparencia. Una de las ausentes fue la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias González, por lo que tuvo que conducir la comparecencia el secretario de la Comisión, Sergio Jacobo Gutiérrez. Hoy toca el turno a los secretarios de Economía, Javier Lizárraga Mercado; y de Turismo, Óscar Pérez Barros, ante los legisladores integrantes de las Comisiones de Turismo y de Desarrollo Económico.

Nuevos funcionarios. Con el cambio de secretario de Administración y Finanzas se vinieron una serie de enroques para cubrir las vacantes que se abrieron por estos movimientos. En su primer día en el cargo, Luis Alberto de la Vega Armenta nombró a Talina López Martínez como subsecretaria de Egresos, cargo que él desempeñaba hasta la tarde del martes, cuando recibió el nombramiento de secretario. López Martínez era directora de Gasto Público, cuyo puesto será ocupado ahora por Vilma Rodríguez Soto, ambas con amplia experiencia en el manejo de recursos públicos. Sobre la salida de Carlos Ortega Carricarte del Gobierno del Estado, mucho se ha comentado que fue producto del acuerdo que fue destapado por el caso del extesorero estatal Armando Villarreal, pero el hoy exfuncionario tenía varios meses intentando abandonar el barco para retomar el control de sus negocios; incluso era por muchos conocido que la mayor parte del tiempo la pasaba en la Ciudad de México, y poco se le veía en el Palacio de Gobierno. En tres ocasiones presentó su renuncia, hasta que fue aceptada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien le dio tiempo de preparar todo para su salida.

Jubilados. Ante la posible reforma al sistema de pensiones de la Universidad Autónoma de Sinaloa por presiones del Gobierno federal, el rector Juan Eulogio Guerra Liera encabezó ayer una reunión informativa con personal jubilado de la institución, a quienes les planteó realizar un foro estatal para que hagan propuestas que lleven a mantener la jubilación dinámica, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de la Universidad. Se vienen meses muy difíciles para las instituciones públicas de educación superior en el país por la limitación de recursos públicos, por la necesidad de modificar el sistema de pensiones y por renunciar a algunas prestaciones que están establecidas en los contratos colectivos de trabajo. Los sindicatos no quieren ceder los logros alcanzados con el paso de los años, pero el recurso cada vez alcanza menos. La decisión la tendrán que tomar en conjunto la administración central de la UAS, los sindicatos y los jubilados, porque está en riesgo el futuro de miles de trabajadores universitarios.

Miedo. Por primera ocasión en la historia de la Expo Agro, ningún funcionarios federal acudió a la inauguración; es más, este año no hubo acto inaugural, solamente el corte del listón y un recorrido, al que no acudió el gobernador Quirino Ordaz Coppel ni Manuel Tarriba, secretario de Agricultura y Ganadería del estado. Les ha ido tan mal a los productores sinaloenses con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ningún funcionario se quiso exponer a dar la cara a los agricultores sinaloenses. El miedo no anda en burro.