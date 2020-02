Olvido. El Ayuntamiento de Culiacán implementó una medida para beneficiar al peatón que transita por la calle José María Morelos y Pavón, en el tramo de las calles Rafael Buelna y Paseo Niños Héroes, que durante los fines de semana será cerrada a la circulación vehicular para proteger a las personas que por ahí participan, en el horario de 09:00 a 22:00 horas. La medida es positiva para los peatones, pero la autoridad municipal se ha olvidado de un aspecto fundamental para las personas que se ven obligadas a caminar por las calles del Centro de la ciudad cuando oscurece: seguridad. Muchas calles del primer cuadro carecen de alumbrado público, porque desde hace tiempo las lámparas no funcionan, y el Ayuntamiento no las repara, por lo que es sumamente peligroso caminar por ahí de noche; como a esto hay que sumarle la falta de rondines policiales, las personas son víctimas de los delincuentes, que impunemente asaltan a peatones y negocios. Los vecinos y comerciantes del Centro reclaman seguridad a las autoridades, que parece que están de brazos cruzados.

Incertidumbre. Mal y de malas para el sector agrícola, porque cuando no les llueve, les hela, dejando afectaciones en sus cultivos. Y todavía se esperan días difíciles por las condiciones climatológicas, porque se pronostican más precipitaciones pluviales y una nueva ola de frío que bajará más las temperaturas. Existe mucho temor por volver a vivir lo ocurrido en el año 2011, cuando las heladas devastaron gran parte de los cultivos en la entidad, pero ahora no cuentan con el apoyo del Gobierno Federal, que le ha dado la espalda al campo sinaloense, porque están privilegiando al sur del país.

Stasac. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), David Alarid Rodríguez, madrugó a sus opositores al ser el primero en registrarse para competir por una reelección más. El actual líder sindical volvió a mostrar músculo durante su registro, al ser acompañado por cientos de trabajadores, todos vestidos de color rojo; pero en esta elección tendrá una fuerte oposición, que todavía no registra a su candidato y planilla, que buscarán quitar a Alarid Rodríguez de la dirigencia del Stasac, quien ha sido blanco de muchas críticas de sus agremiados por favorecer a sus familiares con plazas y grandes sueldos, así como de haber negociado con Jesús Estrada Ferreiro para quitarles algunos beneficios alcanzados. Hay que recordar que al inicio de la Administración municipal David Alarid fue un fuerte opositor al alcalde, incluso lo emplazó a huelga, pero después de eso se apagó y no ha vuelto a confrontarse, por eso las críticas de haberse vendido a la autoridad municipal. Todavía mantiene el control y poder del Stasac, pero no tiene segura ni tendrá fácil la reelección.

Acuícolas. Existe gran preocupación de los acuicultores sinaloenses por el tratado que están a punto de firmar México y Ecuador, con el que se importará a nuestro país camarón a precio muy bajo, lo que les afectará en la comercialización del producto nacional. Ante esta inconformidad, los productores viajarán a la Ciudad de México el próximo martes, donde se reunirán con los diputados federales que integran la Comisión de Pesca para plantearles su preocupación y pedirles ayuda; además, buscarán una reunión con la secretaria de Economía del Gobierno Federal, Graciela Márquez, para detener este acuerdo. En el marco de la Expo Agro se reunieron con el diputado federal por el PRI Alfredo Villegas Arreola, quien se comprometió a recibirlos en la Cámara de Diputados y concretarles la reunión con la Comisión de Pesca. De concretarse este acuerdo entre los Gobiernos de México y Ecuador, será un duro golpe para el sector acuícola sinaloense, que además de la derrama económica que generan, se perderían más de 30 mil empleos directos y 250 mil indirectos; más los pescadores ribereños, que son 270 mil trabajos que el sector representa para Sinaloa.