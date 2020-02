Se enreda. La ratificación de la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), Reina Araceli Tirado Gálvez, se atora cada vez más, porque además de no contar con el visto bueno de la mayoría de los diputados locales, tampoco ha recibido el respaldo de grupos sociales y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. A esto hay que sumarle que el desempeño de Tirado Gálvez al frente del Ismujeres ha sido muy cuestionado, porque hasta el momento no ha cumplido con lo que necesitan las mujeres sinaloenses, se ha visto muy alejada de todo, y únicamente aparece en eventos sociales o en lugares refrigerados y cómodos para ella. La Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado revisa la solicitud que envió el gobernador Quirino Ordaz Coppel para la ratificación, quien solicitará más información sobre las capacidades de la funcionaria y el motivo de su ratificación, porque para muchos es inmerecida. Reyna Araceli Tirado está cosechando lo que ha sembrado en los últimos tres años, porque no ha dado los resultados esperados; pero lo más grave es la actitud que ha asumido, que hasta problemas internos en el Instituto ha tenido, donde se han denunciado violaciones a derechos laborales de mujeres que laboraban con ella.

Disculpado. Aunque los medios de comunicación y los periodistas no quedaron conformes con la disculpa pública que hizo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en un espacio de un noticiero televisivo, el primer edil aseguró que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aceptó la disculpa; y el Ayuntamiento de Culiacán buscará hacer públicas las 25 hojas del documento que presentó a la CEDH en los distintos medios de comunicación. Pero al preguntar en el organismo autónomo sobre el estatus de la recomendación, nos informaron que esta respuesta sigue en revisión y todavía no se emite una resolución sobre si es aceptada o no. Entonces ¿por qué el alcalde afirma algo que no es verdad? ¿A quién intenta engañar? ¿Por qué mentir?

Desinterés. No todos los diputados locales se han interesado en acudir a las comparecencias por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, pero sí mantienen interés en temas que son utilizados como bandera política. Tal es el caso del legislador de Morena Pedro Villegas Lobo, quien faltó a la comparecencia de ayer, pero citó a las 13:00 horas a un grupo de trabajadores de salud que piden a las autoridades ser contratados y tener certidumbre laboral. El diputado citó a personas de todo el estado para aprovechar la cobertura de la comparecencia, y, justo a la hora que terminara, jalar los reflectores solo para él, en un asunto que ha sido su bandera. ¿Por qué no le interesó el sector primario también, cuando es la principal actividad económica en la entidad y de la que dependen miles de familias sinaloenses?

Plantón. Los vendedores del centro de la ciudad cumplieron con su amenaza y se manifestaron en el Palacio Municipal, en busca de ser atendidos por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a quien quieren externarle la injusticia de la que son objeto, porque les están cobrando mucho para permitirles trabajar y no cuentan con ningún tipo de apoyo del municipio; y aunque trabajan bajo los fuertes rayos del sol y la lluvia y con poca seguridad, el alcalde quiere cobrarles más. Ante la presión, los manifestantes fueron atendidos por Estrada Ferreiro, con quienes llegó al acuerdo de establecer una tarifa para operar en la vía pública, pero que no afecte su economía familiar; aunque este mes deberán pagar los mil 600 pesos por vendedor, que pueden realizar en dos pagos, uno esta semana y el otro el día 28 de este mes.

¿Y el metrobús? El único gran proyecto que tiene el Gobierno que encabeza Jesús Estrada Ferreiro está congelado, porque no han recibido respuesta sobre el financiamiento para el metrobús, a pesar de que ya pasó mucho tiempo y se venció el plazo para obtener una respuesta. Todo parece indicar que este proyecto de movilidad quedará solo en una idea y promesa de campaña, porque luce muy difícil que fluyan los recursos federales para algo tan costoso, que no está en los planes de AMLO.