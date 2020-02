Gestiones. Por si no fueran suficientes los problemas que enfrenta el sector acuícola, para este año hay que sumarle el fuerte recorte del presupuesto federal, y ahora existe el riesgo de un nuevo golpe para los productores de camarón, ya que el Gobierno federal mexicano está por firmar un tratado comercial con Ecuador, lo que permitirá la importación a nuestro país de camarón ecuatoriano, que no cuenta con un control sanitario, pero es mucho más barato que el que se produce en nuestro país. Con la incertidumbre que esto ha generado en el sector acuícola y pesquero, un grupo de acuicultores sinaloenses se reunió ayer con integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, acompañados por el legislador Alfredo Villegas Arreola, quien les gestionó el encuentro con los diputados. Entre los acuerdos que se tomaron en esta reunión se elaboró un documentos dirigido a la secretaria de Economía del Gobierno federal, Graciela Márquez Colín, para solicitarle información referente a este acuerdo comercial y ser tomados en cuenta en la toma de decisiones, que en este caso les afectaría seriamente a ellos. Legisladores y acuicultores de todo el país hicieron una fuerza común para evitar que el camarón ecuatoriano sea importado y perjudique la economía de los productores sinaloenses. Además del documento, se solicitó una reunión con Márquez Colín para ver los detalles del tratado comercial y solicitar con argumentos que se elimine la importación del camarón a México. A esta lucha se han unido productores de todo el país.

Crisis de salud. Por más que quieran disfrazar la situación y decir que todo está bien en los hospitales, basta con darse una vuelta por estos lugares para darse cuenta de las graves carencias de medicamentos e insumos que todos los días tienen que padecer muchas familias, como en el caso del Pediátrico, que además de sufrir por el estado de salud de sus hijos, tienen que conseguir dinero para comprar los medicamentos que necesitan sus hijos. Lo que más molesta a los familiares con pacientes internados en el Pediátrico es que las autoridades digan que todo está bien, incluso el gobernador Quirino Ordaz Coppel nos enseñó ayer un mensaje en su teléfono celular, enviado por la directora del Hospital Pediátrico, Estela Robledo Conde, donde le dice que todo se encuentra estable y sin desabasto en quimioterapias. Alguien está mintiendo, y eso es sumamente grave, porque lo que está en juego es la salud de los niños, y muchas familias tienen que vender lo poco que tienen para comprar medicinas; incluso encontramos un caso en donde han gastado más de 100 mil pesos en menos de un mes, porque en la farmacia no hay los medicamentos que necesitan. Así las cosas en el Hospital Pediátrico, y por desgracia esto ya es todos los días.

Sin respaldo. Conforme pasan los días, la exdirectora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), Reyna Araceli Tirado Gálvez —venció su periodo, y no ha sido ratificada— ha logrado unir a los colectivos feministas y diputados locales, pero en su contra, y cada vez luce más difícil que logre la ratificación, que deberá ser aprobada por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, donde Morena cuenta con la mayoría, y por ahora no se ve que esto pueda ser posible. Tanto colectivos, como legisladores, quieren a una directora del Ismujeres que levante la voz para defender a las mujeres, cosa que no ha hecho Tirado Gálvez. Y por más que diga que no tiene una candidata ni plan B, el gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene su as bajo la manga.

Protestas. La Ley de Obras Públicas sigue atorada en el Congreso del Estado, por más presión que han ejercido los constructores y promotores de la iniciativa. Los legisladores priistas han señalado una serie de inconsistencias en algunos artículos del dictamen que es elaborado en las comisiones unidas de Obras Públicas y Punto Constituciones. Ayer se volvieron a manifestar los constructores, que exigen una nueva ley de una vez por todas.