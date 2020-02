Aumento salarial. El Gobierno de la Cuarta Transformación en Culiacán decidió meter reversa a la política de austeridad, pero únicamente en el apartado de los sueldos de los funcionarios de primer nivel y del presidente municipal. En los más de quince meses que lleva esta Administración se han visto muchas incongruencias, porque mientras Jesús Estrada Ferreiro únicamente autorizó el año pasado el 2.6 por ciento de incremento salarial a los policías municipales —que incluso fue rechazado por ellos porque ha sido el aumento más bajo que han recibido en la historia de la corporación— y a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento apenas les dio el 6 por ciento, el alcalde se aumentó el salario en un 30 por ciento para este año; así como para los funcionarios de primer nivel, porque ganan muy poquito para lo mucho que trabajan, aunque su trabajo no se perciba en el municipio. De esta manera se termina la austeridad en el Gobierno municipal, porque el año pasado regateó incrementar a sus trabajadores, pero entrando el 2020 todo eso cambió, y se despachó con la cuchara grande. Muy mal mensaje manda el presidente municipal a los empleados y a la ciudadanía en general; y cómo cambian las decisiones del alcalde, pero en beneficios de ellos, no de la población.

Ignorancia. La actual Legislatura estatal se ha caracterizado por el desconocimiento de los diputados locales de sus funciones y facultades, porque muchos de ellos consideran que por tener fuero pueden meterse en donde sea y hasta tener poder para interferir en entes autónomos. El caso más reciente ha sido la legisladora por Morena Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, quien propuso un punto de acuerdo para destituir a la directora de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), Guadalupe Ibarra, el cual ni siquiera fue aprobado porque no contó con el respaldo de la mayoría de sus compañeros. Pero la diputada, muy envalentonada y sin asesoría que conozca de leyes, acudió a la UAIM para notificar por medio de un oficio a la directora sobre su destitución y que tenía pocos días para abandonar el cargo. Lo que desconoce la diputada es que ni el presidente de la República puede destituir a un rector de una universidad autónoma debido a que estas se rigen por su propio Consejo Universitario. Y todo esto es por afán desesperado de protagonismo de Zárate Valenzuela, que actúa sin acompañamiento de sus compañeros de bancada; y hasta su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, afirma que la legisladora no es autoridad legal del Poder Legislativo para ejecutar alguna notificación de punto de acuerdo, y lamentablemente no ha tenido clara su función. Hay que recordar que esta misma diputada, junto a Pedro Villegas Lobo, se entrometió en la elección del Suntuas Administrativos, entraron a las oficinas del sindicato para apoyar a un grupo, por lo cual se presentó una denuncia por juicio político por violaciones a la autonomía sindical, y no hubo sanción, pero ya necesitan ponerle un alto y enseñarle primero qué puede hacer y hasta dónde puede actuar. Son diputados, no todopoderosos.

Secuestro. El Partido de la Revolución Democrática advirtió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intenta tomar el control del Instituto Nacional Electoral antes de que inicie el proceso electoral en el mes de septiembre de este año. Desde Palacio Nacional se ha empezado a presionar para que Lorenzo Córdova salga de la presidencia del INE, lo que representa un riesgo para el sistema democrático mexicano.

Sin ayuda. El dirigente estatal de PRI, Jesús Valdés Palazuelos, muy poco se ha caracterizado por hacer declaraciones en contra de algún morenista, pero ayer, al ser cuestionado sobre las aspiraciones de Tatiana Clouthier Carrillo por la gubernatura de Sinaloa, el priista respondió que tiene 23 años en la política, y nunca ha visto que Clouthier ayude a los sinaloenses, así que lo primero que debe hacer es venir a Sinaloa y comenzar a trabajar para beneficio de nuestro estado. ¿Así o más claro?