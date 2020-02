Ismujeres. Vaya enredo que se traen en la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado, que no logran ponerse de acuerdo para aprobar el dictamen sobre la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), que la mayoría de los diputados locales de Morena intenta rechazar, para abrir un proceso de elección de la nueva titular. Por lo pronto, todo está detenido en la Comisión, porque ayer se reunieron, pero su presidenta, la morenista Francisco Abelló Jordá, no supo concretar, y todo se le salió de las manos porque no pudo ni quiso someter a votación el dictamen, que se planea presentar ante la Comisión Permanente, que sesionará el martes para votarlo. El proyecto de dictamen que fue presentado en la reunión de ayer de la Comisión de Equidad estaba en sentido de rechazar la ratificación de Tirado Gálvez; pero la priista Mónica López Hernández presentó por escrito una propuesta para ratificar a Reyna Araceli, y solicitó que se sometiera a votación su propuesta, que era contraria al sentido del proyecto de dictamen; pero la morenista no aceptó ningún argumento legal establecido en la ley orgánica del Congreso, perdió los estribos y les dejó en claro que «soy la presidente, y hago lo que quiero». Mientras, la priista les pedía a los asesores de la legisladora que le explicaran el marco normativo, por lo que decidió declarar un receso. La reunión se reanudó un par de horas después, con el mismo resultado, e intervino la priista Ana Cecilia Moreno Romero, quien evidenció la ignorancia de Francisca Abelló, quien volvió a decretar un receso, pero ya no se volvió a reanudar la sesión.

Morenistas. La Comisión de Equidad, Género y Familia está conformada por cinco legisladores, dos de ellas, Francisca Abelló Jordá y Flor Emilia Guerra Mena, de Morena, están a favor del dictamen en el sentido de rechazar la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez; y tres a favor de que continúe en el cargo: Jesús Angélica Díaz Quiñónez (PAS), Mónica López Hernández (PRI) y Pedro Alonso Villegas Lobo (Morena). Independientemente del sentido del dictamen, la decisión final la tendrá la Diputación Permanente, confirmada por cinco morenistas, Graciela Domínguez Nava, Juan Ramón Torres Navarro, Alma Rosa Garzón Aguilar, José Antonio Crespo López y Mariana de Jesús Rojo Sánchez; y cuatro de otros partidos: Sergio Jacobo Gutiérrez y Ana Cecilia Moreno Romero, del PRI; Roxana Rubio Valdez, del PAN; y Eleno Flores Gámez, del PT; lo cual no quiso entender Francisca Abelló, por más que sus compañeros de bancada le dijeron.

División. En su desesperación por lograr la ratificación, Reyna Araceli Tirado ha llamado a todas las dirigentes de los colectivos feministas y defensoras de los derechos de las mujeres para que le den su apoyo y no seguir dando muestras de que tiene todas las opiniones en contra; y ayer se reunieron mujeres que representan a doce colectivos para hacer un posicionamiento público en apoyo a Tirado Gálvez, aunque a muchas de ellas nunca se les ha visto levantando la voz en contra de alguna agresión o feminicidio, pero ahora aparecen con un fin político. La diputada Francisca Abelló denunció que han estado llamando a los colectivos para amenazarlos para que apoyen a Reyna Araceli, lo que deja en duda este respaldo público hecho por estos colectivos, si lo hicieron de manera voluntaria o fueron obligados a hacerlo.

Partidos. Ya son cinco organizaciones que han cumplido con todos los requisitos para lograr el registro como partido político nacional. El más reciente ha sido Fuerza Social por México, que ha realizado 26 asambleas distritales de 20 requeridas; y ha afiliado a 266 mil 216 personas de 233 mil requeridas en todo el país. A nivel Sinaloa, el coordinador estatal es Armando Heráldez Machado, quien ahora comenzará a conformar las estructuras estatal y municipales, de cara al proceso electoral, que iniciará de manera formal en septiembre, que contará con al menos doce institutos políticos nacionales y uno estatal.