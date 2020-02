Anímate, Daniel. Conforme se acerca el proceso electoral para renovar el Comité Estatal de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la presión de los maestros disidentes en contra del líder moral de la organización sindical, Daniel Amador Gaxiola, va subiendo de intensidad, y, para muestra, ayer apareció en la ciudad de Culiacán un anuncio espectacular con la frase “¡Anímate Daniel! Es hora de liberar el Magisterio en Sinaloa. ¡Que te vaya bien!” [sic]. Y aunque no dice los apellidos, la referencia es muy clara hacia Amador Gaxiola, a quien los maestros opositores han señalado de tener secuestrado y de saquear por muchos años al SNTE 53. Actualmente se lleva un proceso de reafiliación y credencialización en el que se le ha negado el trámite a muchos maestros que forman parte de los grupos disidentes para impedirles que voten y sean votados en este proceso electoral, que está a punto de iniciar.

Disputas. Y hablando de elecciones sindicales, en el SNTE 27 no cantan mal las rancheras, pero ahí el proceso de renovación del Comité Estatal ya está en curso, y también se ha conformado un frente único para democratizar la sección sindical y el SNTE nacional. Incluso, el problema se ha presentado en al menos quince estados del país, donde se acusa al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de actuar de manera ilegal en el tema de la democracia sindical porque no están cumpliendo con la nueva reforma laboral, por lo que exigen elecciones libres, transparentes y democráticas. Entre los estados en conflicto se encuentra Sinaloa, porque hay nuevas reglas electorales, pero las cúpulas buscan de manera desesperada impedir la participación de candidatos que no son afines a la dirigencia nacional y del SNTE 27.

Guerra sucia. Pero donde se están dando con todo es en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, que será el primero en llevar a cabo elecciones para renovar el Comité Directivo, que será este viernes. Conforme se acerca el día de la votación, la guerra sucia en redes sociales ha subido de tono, y ha habido un intercambio de acusaciones entre los seguidores de la planilla roja, encabezada por David Alarid Rodríguez, quien va por su tercera reelección, por otros tres años al frente de la organización sindical; y Julio Duarte, de la planilla amarilla. Ambos han sido balconeados con los sueldazos que perciben.

Rupturas. El desencuentro que tuvieron los morenistas en el mes de diciembre en la discusión del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 ha propiciado una nueva ruptura, que se ha evidenciado en las votaciones durante las sesiones, pues los diputados Pedro Villegas Lobo y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela han votado en contra de sus compañeros, quienes ahora los señalan de haberse vendido al PRI, lo que ha abonado más a esa división al interior del grupo parlamentario. Y fue precisamente en la discusión del Presupuesto de Egresos del 2019 cuando ocurrió la primera ruptura, hoy irreconciliable entre varios legisladores; y a eso hay que sumarle cuando se intentó fallidamente derrocar a la coordinadora parlamentaria Graciela Domínguez Nava, quien ha perdido en las últimas votaciones y que cada vez luce más debilitada con su bancada.

Apuntados. Varios de los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han acercado a externar su intención por participar como candidatos en las elecciones 2021, luego de que el dirigente estatal priista, Jesús Valdés Palazuelos, hiciera un llamado para que nadie se adelantara a realizar actos de campaña. Aunque no quiso rebelar nombres, Valdés Palazuelos dijo que ya hay interesados en participar por la candidatura a la gubernatura y por diputaciones locales y federales, a quienes se les ha estado asesorando. Sin embargo, hasta el momento no se han tenido problemas por manifestaciones públicas que se han hecho.