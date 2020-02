Ataque directo. El grupo parlamentario de Morena preparó un bombardeo en contra de la presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, disfrazado por un problema de la calidad del agua potable en el municipio, que fue propuesto por el legislador Gildardo Leyva Ortega; pero todo se trató de un fin político para golpetear a la alcaldesa, porque los cuestionamientos los dejaron en evidencia. Por ejemplo, las preguntas se enfocaron más en los viajes de la presidenta municipal y en la compra de la camioneta, no en el asunto que motivó la reunión. Incluso, Ramos Carbajal les respondió a los legisladores que la reunión de trabajo a la que fue convocada por el Congreso del Estado es por intereses políticos de Leyva Ortega, a quien acusó de no haber gestionado ningún proyecto ni bajado recursos para el municipio. A lo largo de esta Legislatura, Gildardo Leyva ha sido un legislador crítico, pero gris, sin trabajar en beneficio de la población que votó por él para que representara el distrito 1 en el Palacio Legislativo.

Acoso. El tema del acoso sexual ha tomado mucha fuerza porque las mujeres han alzado la voz en las universidades al sentirse intimidadas por el lenguaje y las acciones de sus profesores, que han sido denunciados públicamente, pero ninguno de estos casos se ha formalizado ante el Ministerio Público. Debido a esto, las autoridades estatales invitan a las jóvenes a acercarse a las instancias correspondientes para plantear sus casos. Incluso, en el caso de la UAS, el Consejo Universitario aprobó una propuesta hecha por el rector Juan Eulogio Guerra Liera para hacer un exhorto al Congreso del Estado para que legisle sobre el acoso sexual, debido a que existen vacíos legales en Sinaloa, ya que quien sufre de acoso no cuenta con la garantía legal de que se sentencie o juzgue al acosador denunciado, pero además no se puede renunciar a la presunción de inocencia del presunto acosador, por lo que las instituciones educativas tienen ese impedimento jurídico para solicitar a la Fiscalía General del Estado que investigue y resuelva los casos que se presentan. El tema es muy complejo, y muchas mujeres ya no están dispuestas a quedarse calladas y soportar ser víctima de acoso sexual, pero ninguna autoridad debe permitir que haya maestros en las aulas con este tipo de pensamientos y conductas, algo inaceptable en las instituciones de educación.

Protestas. Las protestas por falta de democracia en la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han llegado a la Ciudad de México. Un grupo de profesores que forman parte del movimiento Convergencia 53 viajó a la capital del país para pedir libertad de participar en la contienda por la dirigencia sindical, cuya convocatoria se estima que sea publicada para finales del mes de mayo; pero la gran preocupación que tienen son las dificultades que han tenido para reafiliarse y obtener la credencial del SNTE 53, que será requisito para participar en el proceso de elección. De acuerdo con Omar Campos, integrante de Convergencia 53, se reunió con diputados federales y senadores, donde le plantearon el problema que están teniendo y les presentaron a los miembros que podrían conformar la planilla que competirá por el Comité Directivo del SNTE 53. Tantas protestas y ruido que está generando a este grupo ha incomodado a la dirigencia que encabeza Fernando Sandoval Angulo y a todo el grupo que lidera Daniel Amador Gaxiola, quien busca mantener el control de la organización sindical, pues, en caso de perderlo, prácticamente acabará su carrera política y sus privilegios en la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

Elección. Tras varios días de una intensa guerra sucia, los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Culiacán votarán hoy por quien será su dirigente sindical para los próximos tres años. Entre las opciones está David Alarid Rodríguez, quien busca la reelección por cuarto periodo al frente del Stasac, y su contrincante es Julio Duarte, quien ofrece devolver muchas prestaciones y beneficios que han perdido los trabajadores con esta Administración municipal.