Visita exprés. En términos de beisbol, deporte favorito de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República hizo pisa y corre del Aeropuerto de Culiacán a Tamazula, Durango; con una breve escala en un restaurante de la colonia El Barrio de esta ciudad, donde disfrutó un menú muy sinaloense acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien se fue con él en la misma camioneta hasta la cabecera municipal de Tamazula. En los minutos que estuvieron juntos, Ordaz Coppel aprovechó para hacerle algunas gestiones de inversiones para Mazatlán y le recordó que no se olvidara del campo, que ha estado muy abandonado por su Gobierno. La relación entre AMLO y Quirino es bastante buena, y se volvió a demostrar el día de ayer con un desayuno ameno en uno de los lugares de gran concurrencia durante los fines de semana.

Peticiones. A diferencia de las anteriores visitas, en esta ocasión los productores agrícolas no se organizaron para manifestarse, ni tampoco intentaron un acercamiento con López Obrador para pedirle más apoyos para el campo. El ánimo de los agricultores hacia el presidente de la República y el Gobierno federal está por los suelos. Ya entendieron que, por más gestiones que hagan y reuniones que sostengan, la política de esta Administración es no apoyar a los productores de Sinaloa, que dependen en su mayoría de la agricultura comercial. Solo algunos ciudadanos se acercaron a AMLO para hacerle peticiones personales, pero sin tanta presencia de personas como en las anteriores visitas que ha tenido a Culiacán. López Obrador prometió regresar pronto a Sinaloa, pero no de entrada por salida.

Violencia. Luego de una campaña con mucha guerra sucia, la elección para elegir a la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) no se pudo llevar a cabo por actos de violencia cometidos por los simpatizantes de la planilla amarilla. Julio Duarte, encabezada por el exdirigente sindical Salvador Flores Acosta, comenzaron a romper las boletas de votación, en la que aparecieron 12 opciones de planillas y una con el color dorado, muy parecido al amarillo, y con el mismo nombre; lo que consideraron que era una estrategia para confundir a los trabajadores para que no votaran por Duarte. Pasaron las siete horas de la jornada de votación, hasta que un notario dio fe de que esta no se llevó a cabo. El proceso fue suspendido y se tendrá que lanzar una nueva convocatoria para iniciar otro proceso de elección. Todavía se desconoce si habrá alguna consecuencia jurídica sobre los manifestantes, por las acciones violentas que cometieron y por violentar el derecho de votar de sus compañeros. Muy mal mensaje de civilidad mandan los trabajadores sindicalizados de Culiacán, y todo porque un grupo quiso impedir por todos los medios que se volviera a reelegir David Alarid Rodríguez, quien lleva tres periodos de tres años al frente del Stasac.

Respiro. El senador de la República Rubén Rocha Moya envió un mensaje de aliento a los acuicultores sinaloenses, quienes han estado preocupados por el tratado comercial que México planea firmar con Ecuador. De acuerdo con los productores, se pretende permitir la importación de camarón del país sudamericano a nuestra nación, lo que representaría un duro golpe para ellos y los pescadores. Pero, de acuerdo con lo explicado por Rocha Moya, al revisar el documento se dio cuenta de que no se incluye la introducción de atún y camarón a México, sino que el único interés de Ecuador es tener un convenio con nuestro país que le permita entrar a la región Asia Pacífico. Por lo que hizo un llamado a los acuicultores a que dejen de alarmarse y estén tranquilos de que no serán afectados.

No se fue. Pues siempre no se ha ido Reyna Araceli Tirado Gálvez del Instituto Sinaloense de las Mujeres, y se quedará al frente hasta que el Congreso del Estado apruebe la propuesta que enviará el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien nombró a Tirado Gálvez como encargada del despacho de la Dirección General del Ismujeres. Incluso, puede terminar el sexenio en ese cargo, si así lo considera el mandatario estatal; y en la práctica, es lo mismo que si la hubieran ratificado.