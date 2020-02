La Glorieta

Campaña, pero sin Morena. Mientras que el senador Rocha Moya está llevando a cabo una serie de asambleas en diversas colonias del estado, este brilló por su ausencia en la asamblea informativa, liderada por el dirigente electo Alfonso Ramírez Cuéllar. Aunque sus diputados aliados del Congreso local sí se hicieron presentes, el senador nunca llegó, a pesar de que se esperaba su asistencia junto con la de la senadora Imelda Castro. Otros que también andan haciendo su campaña en las colonias son el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el diputado expulsado de Morena Fernando Mascareño, quienes en nombre de Morena hacen reuniones con ciudadanos, pero tampoco se hicieron presentes en dicha asamblea.

Los dejan solos. Los que se han quedado cortos con los reclamos de apoyos que han hecho son los agricultores, pues los tienen hasta el cuello con los recortes del presupuesto federal, y, por si fuera poco, ahora hasta las tasas de interés les están subiendo porque son un sector de alto riesgo. Esto es injusto para José Enrique Rodarte, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, porque en otros países, como Estados Unidos, las tasas de interés casi son del cero por ciento. Productores se dicen abandonados y no entienden qué pasa con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que no está apoyando a uno de los sectores más importantes del país.

Sin programas. Algo pasa con la Universidad Autónoma de Sinaloa, que no ha arreglado la plataforma para que los aspirantes se inscriban con facilidad. La plataforma falla mucho, lo que hace pensar que es con algún plan para que muchos queden fuera, porque es un secreto a voces que muchos recomendados sí quedan. Mientras que la plataforma de la Secretaría de Educación y Cultura no tiene problemas, la de la UAS va de mal en peor. Ya es hora de que el rector aplique más la austeridad en lo que tiene que ver con sus gastos personales y el de su comitiva, y los aplique en mejorar la plataforma. Recursos, la UAS tiene, solo es que los aplique en lo que es prioritario.

Morena sí es feminista, aunque AMLO no. Morena es feminista o no es nada, así lo aseguró el nuevo dirigente de Morena nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, lo que despertó reacción de la militancia presente en la asamblea realizada en día de ayer en Culiacán. Ante tal aclaración, contraria a la postura del presidente de la república, sobre las acciones emprendidas por feministas a nivel nacional que están llamando a un paro de actividades el 9 de marzo, los militantes tomaron el micrófono para dirigirse a Ramírez Cuéllar y cuestionarle los motivos de su alianza al feminismo, cuando esta no es la línea de AMLO, y que solo apoyarían las posturas e iniciativas del mandatario nacional. Aunque Cuéllar se pronunció por el rescate del partido y contender de manera fuerte en las elecciones del 2021, sus posturas, entre ellas la de estar a favor del feminismo, no satisficieron a los amloístas de corazón, que aún creen que para continuar con el poder no importa contar con un instituto político como Morena.

Sacó de la duda lo de la “pis”. Mientras algunos creían que la imagen del alcalde Jesús Estrada Ferreiro haciendo “pis” en una carretera podía ser falsa, el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, lo terminó de hundir, ya que, en aras de defenderlo, se atrevió a publicar un comentario con el cual aclaraba que no era sancionado por el Bando de Policía y Buen Gobierno a quien orine o defeque en lugares despoblados, buscando las formas de tiempo y lugar. El tema no es si el alcalde puede o no hacer sus necesidades en una carretera, el tema es que ni la gente cercana a él lo cuida, y el tema es el mismo, con el afán de mostrar una imagen dura, el edil se ha ganado muchos enemigos y se engaña de que es popular y que las personas que lo rodean le tienen estima.