Sentencias mínimas. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, hizo una revelación que no caerá nada bien en los grupos que defienden los derechos de las mujeres, que han salido a las calles para gritar justicia y que no haya más feminicidios en Sinaloa. Resulta que los agentes del Ministerio Público buscan que todos los casos sean mediante el procedimiento abreviado, no con sentencia absolutoria, con el fin de no presentar las pruebas de cada caso. ¿Qué significa esto? Que el personal de la Fiscalía General del Estado, con tal de no hacer bien su trabajo e investigar a fondo los casos para buscar las penas máximas contra los feminicidas, negocian con ellos para que el caso sea concluido y así obtener la sentencia, que en las estadísticas puedan presumir, aunque los feminicidas salgan pronto de prisión. Desde hace varios años ha habido diferencias entre los Poderes Judicial y Ejecutivo estatales y la Fiscalía, y con esta declaración queda más que demostrado, porque deja en evidencia las malas prácticas y la ineficiencia para lograr sanciones más fuertes para quienes asesinen a una mujer, que es de los delitos que no han podido controlar en la entidad, y del cual ha habido un reclamo muy intenso de la sociedad, particularmente de las mujeres, que preparan un paro nacional para el 9 de marzo en contra de los feminicidios y de la violencia.

Stasac. Los dos candidatos a dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), y sus seguidores, se siguen dando con todo, y se lanzan culpas por los hechos violentos que se cometieron el pasado viernes, que no permitieron que se llevaran a cabo las votaciones. Por el momento no hay fecha para lanzar una nueva convocatoria para volver a llevar a cabo el proceso, ni tampoco ha dado la cara David Alarid Rodríguez, quien sigue escondido, únicamente decidió publicar un video de once minutos, en donde culpó a los integrantes de la planilla amarilla y a personajes ajenos al Sindicato de estos hechos violentos, con varios videos donde exhibe empujones y golpes de personas con playeras de color amarillo. Por el otro lado, Julio Duarte, quien acudió al acto cívico por el Día de la Bandera y abordó al gobernador Quirino Ordaz Coppel para platicarle lo ocurrido, acusó a Alarid Rodríguez de no querer negociar, pues lo único que piden ellos es que dejen de poner en la boleta de votación planillas y candidatos que ni siquiera hicieron campaña, para que únicamente dejen las dos opciones reales: David Alarid (planilla roja) y Julio Duarte (planilla amarilla).

Levantan la mano. A raíz de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó que se abrió una convocatoria para recibir propuestas para directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), muchas de las eternas aspirantes se han emocionado y se les ha visto en eventos públicos adonde acude el mandatario estatal para que las vea, saludarlo y decirle que están interesadas en el puesto que dejó vacante Reyna Araceli Tirado Gálvez, quien se quedó como encargada del despacho de la dirección general del Ismujeres. Lo que no saben todas las suspirantes es que estas prácticas de nada les van a servir, porque la propuesta que enviará al Congreso del Estado la tomará con base en las propuestas que hagan los colectivos de mujeres y el perfil que tengan; y esta sería una concesión más del gobernador, en espera de que los diputados locales la ratifiquen con su voto, para evitar que vuelve a suceder lo ocurrido con Araceli Tirado.

Incumplen. A pesar de que la Ley de Movilidad del Estado contempla que los choferes de camiones urbanos deben contar con seguridad social, pocos tienen este derecho laboral, y no se ha podido garantizar al resto. Estos son de los temas pendientes que tiene Feliciano Valle Sandoval, director de Vialidad y Transportes, quien debe poner más mano dura en contra de los concesionarios y permisionarios del transporte para que cumplan la ley; así como para prestar un mejor servicio a los usuarios.