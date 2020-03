No reelección. La mayoría de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Culiacán votaron por un cambio de dirigencia sindical, ya no quisieron mantener en el cargo a David Alarid Rodríguez, quien tiene nueve años al frente del Stasac y buscará su tercera reelección por otros tres años. La jornada de votación se desarrolló con tranquilidad. Ambos grupos cumplieron con el pacto de civilidad, aunque durante el día viernes hicieron varias denuncias públicas, como el pago de votos por integrantes de la planilla roja, y también miembros de ese mismo grupo intentaron ingresar al salón del sindicato con boletas marcadas a favor de Alarid Rodríguez, pero fueron descubiertos y las papeletas terminaron tiradas por la calle, y quedaron en evidencia; además, hubo señalamientos de amenazas de muerte de parte del líder sindical a personas que tenían identificadas que votarían por la planilla amarilla, encabezada por Julio Enrique Duarte Apan, quien ganó por 109 votos de diferencia, y, a partir de mayo, será el nuevo secretario general del Stasac. En los tiempos actuales de la política mexicana la población ya no permite reelecciones, ni cacicazgos al frente de las organizaciones sindicales, y ese mensaje quedó muy claro en la pasada elección; y en los tiempos de la Cuarta Transformación nadie se puede hacer eterno en los cargos; y eso fue lo que pasó en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Julio Duarte dará un nuevo aire a la organización. Tendrá una labor muy complicada, que es recuperar la unidad entre los trabajadores tras una elección donde se dieron con todo, y con una votación muy cerrada. Son los nuevos aires políticos de la 4T en México y Sinaloa. Y este es solo el inicio de varias elecciones sindicales.

Maestros. Otros de los sindicatos donde también piden a gritos cambio de dirigencia es en el SNTE 53, donde la disidencia ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Entre varios grupos han conformado Convergencia 53, y con los movimientos que ha generado la Cuarta Transformación en la mentalidad de las personas, hay una fuerte pugna por liberar a la organización sindical del cacicazgo de Daniel Amador Gaxiola, líder moral del sindicato, y quien busca imponer a otro secretario general. Este grupo de maestros que impulsan el cambio en el SNTE 53 han llevado a cabo diálogos con la base de todos los municipios, en busca de sumar adeptos y lograr en las urnas una dirigencia diferente a las que han tenido históricamente. En estas reuniones los profesores han manifestado su hartazgo y comentado los abusos de los que han sido víctimas, por lo que alzaron la voz para exigir un cambio.

Cambios. En el Ayuntamiento de Navolato, el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo prepara más cambios en el gabinete, porque ha detectado a varios funcionarios que no han dado los resultados esperados y, casi a la mitad de su Administración municipal, sabe que necesita hacer los ajustes para cerrar de una buena manera, aunque con ello afecte algunos intereses de personajes políticos que se sienten con más fuerza que el presidente municipal. Son varias las áreas en las que no se ven resultados, y para ello se ha hecho una evaluación al desempeño de los funcionarios. En los próximos días se darán a conocer de manera oficial los ceses e incorporaciones de funcionarios para darle un cambio de aires. Navolato es el único municipio gobernado por la Cuarta Transformación en Sinaloa en donde no ha habido polémicas ni conflictos internos fuertes.

Apoyos. Se decretó la fecha para el inicio de la veda del camarón, y el Gobierno del Estado ya se prepara para entregar los apoyos a los pescadores durante estos meses, que son muy difíciles para ellos. Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura del Estado, estuvo ayer en la sesión semanal de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses, en donde informó que, ante el recorte del presupuesto federal del 80 por ciento para este año, el Gobierno estatal entregará apoyos con recursos propios para empleo temporal, despensas y las Jornadas de Apoyo, en beneficio para los pescadores y sus familias. Es mucha la molestia por las migajas que entregará este año la federación.