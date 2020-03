Sin pavimentar. Entre tantas cosas que ha dejado de hacer el Ayuntamiento de Culiacán en beneficio de sus habitantes en la actual Administración municipal, que encabeza Jesús Estrada Ferreiro, destaca un aspecto muy importante: la pavimentación de calles. Por un lado, el plan de Gobierno de Estrada Ferreiro no contempla este tipo de trabajos, que siempre han sido los más constantes en la historia de las Administraciones municipales, porque son obras de un sentido social y de mucha cercanía con las personas; pero el año pasado el Gobierno de Culiacán no pavimentó ninguna calle, y para este año tampoco se tiene programada. Entonces ¿para qué sirve Comun? Por ello, los regidores de todos los partidos representados en el cabildo criticaron al presidente municipal por la falta de gestión de los recursos, pues cómodamente se espera que el gobernador Quirino Ordaz Coppel anuncie una obra de este tipo, mientras Jesús Estrada está de brazos cruzados y sin hacer algo por cuenta propia. Y lo mismo sucede con las obras públicas, porque prácticamente la inversión pública del municipio brilla por su ausencia; y los únicos trabajos que hace el Ayuntamiento de Estrada Ferreiro son bacheo, construcción de pasos peatonales y retiro de puentes peatonales. Así es la Cuarta Transformación en Culiacán.

Sin perfil. Conforme se acerca el proceso electoral, la oposición en Navolato intensificará el golpeteo en contra del Ayuntamiento, porque busca recuperar el Gobierno y el control político del municipio cañero. Las críticas han comenzado a aparecer en contra de varios funcionarios municipales, que prácticamente se la han pasado de vacaciones en este año y cuatro meses que va de la Administración de Eliazar Gutiérrez Angulo; otros que no cuentan con el perfil para dar el cargo que han venido ocupando. Uno de los primeros señalados por los partidos de oposición es Juan Luis Vargas Cárdenas, director de Planeación Municipal, porque acusan que se trata de un caso de nepotismo, debido a que es esposo de la síndica procuradora Sandra Aurelia González Sánchez, además de que su profesión como abogado no cumple con el perfil para las labores de planeación, de ahí que lo señalan de ser un funcionario totalmente gris y sin capacidad para estar al frente de esta área. Vargas Cárdenas anda más ocupado en temas políticos electorales, y se la pasa en la promoción a su esposa, a quien abiertamente ya la pone como candidata para el 2021 a la diputación local. Hacen un llamado al alcalde para que aplaque a sus funcionarios o los remueva de sus cargos, porque no se vale que anden en abierta campaña política anticipada, en vez de dar resultados a los navolatenses, que tantas carencias y necesidades tienen. La situación se pondrá tensa, y las críticas irán en aumento hacia la Administración municipal, porque la lista de funcionarios sin perfil y que no han dado resultados es larga.

Suspirantes. Son muchas las mujeres que aspiran a ocupar el cargo que dejó vacante Reyna Araceli Tirado Gálvez como directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, aunque fue designada por el gobernador como encargada del despacho. Ayer cerró el periodo de registro establecido en la convocatoria que abrió el Ejecutivo estatal para registrar a las aspirantes. A esta contienda se apuntaron veinte mujeres, cuyos perfiles deberán ser analizados por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien enviará una propuesta al Congreso del Estado para ser elegida.

Adversidad. Con el inicio de la veda del camarón, los pescadores esperan un panorama adverso en torno al sustento económico de sus familias por la falta de apoyos federales durante este periodo, en el que se quedan sin trabajo y deja vulnerables a quienes viven del mar. Hay mucha incertidumbre por saber cómo sobrevivirán a estos meses en que no pescarán camarón, solo esperan que los recursos del Gobierno del Estado fluyan pronto para hacerle frente a la situación económica en la que se encuentran, y que se agudiza durante la veda.