Inseguridad. Cada vez son menos las personas que se han salvado de ser víctimas de los delincuentes, que no se detienen con nada para asaltar y robar, producto de los altos niveles de impunidad. Hay varios sectores de la ciudad de Culiacán que prácticamente son tierra sin ley, y los policías brillan por su ausencia. A EL DEBATE han llegado denuncias de habitantes de las colonias Progreso y Zona Dorada, que están en ambos extremos del casco urbano de la capital sinaloense, y ya no aguantan los asaltos. Por ello, existe mucho miedo de salir a las calles a cualquier hora del día. ¿Y los policías?, es la pregunta que se repiten una y otra vez las personas que habitan en estos sectores, donde casi todos han sido asaltados, algunos de manera violenta. Esto es un llamado urgente para las autoridades estatales y municipales, a quienes les han faltado estrategias eficientes para cumplir con la responsabilidad de brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes de Culiacán.

Doble juicio. La diputada local por Morena Beatriz Adriana Zárate Valenzuela pasará a la historia del Congreso del Estado, no por su labor legislativa y gestión, sino por haber recibido dos solicitudes de juicio político en su contra, y puede que no sea el último si no se asesora bien sobre sus facultades como legisladora. El pasado 10 de junio los dirigentes del Suntuas presentaron la primera demanda contra la morenista por haber violentado la autonomía del Colegio Electoral del Suntuas Administrativo durante su proceso de renovación del Comité Directivo; pero la petición fue congelada y no tuvo consecuencia. Ahora hay que sumarle una que presentó la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), porque la diputada incurrió en usurpación de funciones por introducirse en las instalaciones de la institución educativa para entregar personalmente a la recorta un documento de punto de acuerdo del Congreso del Estado, que había sido aprobado por el pleno, que le notificaba su destitución; pero este documento fue invalidado porque nadie puede destituir a ningún rector de una universidad autónoma, por lo cual, el documento que entregó Zárate Valenzuela en la UAIM no tenía ninguna validez legal. Todo esto es parte de la inexperiencia, falta de conocimiento y preparación de los legisladores de Morena, que además no cuentan con asesores capacitados en temas legislativos ni legales.

Morenista. De manera oficial, Marco César Almaral Rodríguez ya forma parte del Grupo Parlamentario de Morena, tras solicitar el cambio de bancada, ya que anteriormente pertenecía al Partido del Trabajo, quien lo postuló como candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, que conformó con Morena y Encuentro Social. Como legislador petista tuvo la oportunidad de presidir la Mesa Directiva durante el primer año de la actual Legislativo, y fue muy criticado por la forma en que condujo las sesiones, con sus interpretaciones de la ley orgánica del Congreso. Almaral Rodríguez no hacía equipo con sus compañeros de bancada, Eleno Flores Gámez y Mario Rafael González Sánchez, por lo cual decidió dejarlos y unirse a los morenistas, con quienes ha tenido mucha química. Pero a pesar de la formalización del cambio de grupo parlamentario, en el portal del Congreso todavía aparece como legislador del PT.

Elecciones. En los primeros dos días de registros, 21 planillas se han registrado para competir en el plebiscito para elegir a síndicos y comisarios municipales de Navolato. Si bien en este proceso electivo no participan partidos políticos, los aspirantes tienen afiliación o afinidad partidista, y las estructuras de los institutos políticos son las que operan para que ganen sus candidatos. Durante los registros de ayer por la mañana se dio una disputa por el uso del color guinda para las planillas, porque todos quieren los colores que identifican a Morena. En el caso de los priistas, se han registrado con la planilla verde. Todavía faltan ocho días para que cierren los registros, y se espera que esta contienda esté muy competida.