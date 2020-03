Carencias. Mientras los robos y los asaltos están a la orden del día en prácticamente toda la ciudad de Culiacán y a cualquier hora del día, los encargados de vigilar, combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los habitantes de la capital del estado se quejan por las precarias condiciones en que laboran todos los días. Los policías municipales volvieron a denunciar que las patrullas que utilizan no sirven, además de que les escatiman la gasolina para las unidades, por lo que mejor optan por estacionarse en algún lugar en espera de alguna llamada de auxilio, ya que si se ponen a patrullar por la ciudad, la gasolina no les alcanza, y en esas condiciones tampoco podrían perseguir a los delincuentes, ya que corren el riesgo de quedarse parados por falta de gasolina o porque la unidad no funcionó. Este problema no es nuevo, porque desde que inició la Administración de Jesús Estrada Ferreiro, prácticamente los ha dejado a su suerte, no los apoyan y no les dan las herramientas para hacer mejor su trabajo, por ello se han presentado muchas quejas.

Mujeres. En el Congreso del Estado ven positivo los veinte registros de mujeres que aspiran a dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres, porque eso demuestra que hay muchas líderes que desean defender y trabajar en favor de las féminas, por lo que era innecesario proponer la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez. Los veinte perfiles están siendo analizados en el Gobierno del Estado, y, de esos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel enviará una sola propuesta al Congreso del Estado, en busca de su aprobación. Si bien no hay fecha para hacerlo, en el tercer piso del Palacio de Gobierno planean hacerlo la próxima semana, y bien podría ser el lunes, en el marco del Paro Nacional #El9NadieSeMueve y #UnDíaSinNosotras, para que pronto se haga el nombramiento.

Se suma. El Gobierno del Estado se sumará al paro nacional #UnDíaSinNosotras y permitirá que todas las mujeres que laboran en la Administración estatal se queden en sus casas el lunes 9 de marzo, sin descontarles el día. En el caso de los hombres, todos deberán presentarse a trabajar, y entre todos sacarán adelante los servicios que brindan en las Unidades de Servicios Estatales de toda la entidad, lo que puede ocasionar que la atención sea un poco más lenta, pero ya se trabaja en la organización para que todo fluya lo más normal posible, sin dejar de brindar todos los servicios a la ciudadanía.

Movilización. Con el inicio de los procesos de elección de síndicos y comisarios municipales en Culiacán y Navolato, se han comenzado a activar las estructuras de los partidos políticos, en busca de mantener el control político de las sindicaturas que les permita operar en la elección del 2020. Y aunque no es una elección en la que intervengan los institutos políticos, son militantes partidistas los que participan en su mayoría apoyados por sus estructuras. El año pasado ya se dieron los primeros encontronazos entre priistas y morenistas en varios municipios donde se realizaron los plebiscitos para elegir a estos representantes de las sindicaturas y las comisarías de la entidad. Serán contiendas muy cerradas en ambos municipios del centro del estado.

Protestas. Los profesores del movimiento Somos más que 53 no bajarán los brazos hasta que el Gobierno del Estado haga los pagos de vivienda que han venido pidiendo, pero han sido ignorados por las autoridades estatales. Ayer, las protestas llegaron hasta el Palacio de Gobierno, donde los maestros bloquearon los accesos al edificio durante parte de la mañana para ejercer presión para que sean atendidos y les den una fecha para que les hagan los pagos que tienen pendientes. Este grupo tiene varios años peleando por sus derechos, y por momentos ha sido enérgico con sus protestas y ha manifestado que no está dispuesto a bajar los brazos, hasta que le cumplan.