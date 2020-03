La Glorieta

Molestia. “Culiacán feminicida”, pintaron personas desconocidas en la parte frontal del Ayuntamiento de Culiacán; también aventaron globos con pintura color morada, manchando las blancas paredes del Palacio Municipal. Aunque se desconoce quién fue el autor, se les atribuía a grupos feministas. Algunos trabajadores del Ayuntamiento se dijeron inconformes porque les quitaron el día de descanso para ir a limpiar. Tras este hecho, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro hizo público un documento con un discurso aburrido, sin nada de empatía, en el cual acusó que la mujer ha sido utilizada como moneda de cambio para pretensiones políticas, lo que ocasionó molestia en redes sociales. Había quienes hasta le pedían que, por favor, ya no opinara en temas tan serios, como es el asesinato de mujeres. También se pintó de rojo el agua del monumento Agustina Ramírez y se le colocó una especie de pañoleta lila a una estatua que representa a uno de sus hijos. Si fueron miembros de grupos feministas o no los que hicieron las pintas, esto habla de que la ciudadanía ya está harta de tener autoridades poco sensibles ante la violencia de mujeres.

Es el colmo. El diputado por Morena Apolinar García Carrera sigue con su postura muy firme de estar en contra de los matrimonios igualitarios, y su rechazo a este tema lo ha llevado a pelear con personas con preferencias del mismo sexo a través de mensajes. El legislador, quien cobra gracias a los impuestos de todos los sinaloenses, sin importar que el dinero provenga de contribuyentes que tengan otra ideología religiosa o preferencia sexual diferente a la suya, se refirió de forma muy vulgar y despectiva contra una persona que le reclamó que no debería involucrar sus ideas personales con el trabajo legislativo. En este tema ya debe entrar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no es posible que en estos tiempos siga habiendo diputados que legislen con base en sus ideas y creencias religiosas, y no a favor de los derechos de todas las personas.

Habrá secretario en Comisiones. Que las Comisiones Permanentes del Congreso del Estado tengan secretarios técnicos, es sumamente necesario para que se apresuren los trabajos legislativos, los diputados presidentes aprendan a conducir sus reuniones y la congeladora sea destrabada de una vez. Sin embargo, se supone que los asesores de los diputados presidentes ya fungen como secretarios técnicos de las Comisiones, aunque no formalmente. Dicen que van a quedar los mismos, y que la convocatoria solo es un procedimiento de imagen para que se muestre que estos cargos serán transparentes. Habrá que estar pendientes.

Desconocimiento. A pesar de referirse a sí misma como activista, la directora de Atención a Colonias, María de la Luz Reyes, no mostró un gran conocimiento de quiénes son las funcionarias con quienes comparte labor en la lucha contra la violencia de género. Si bien, comentó que la Atención a Colonias se coordina con Ismujeres y Cepavif, desconocía que esta última es liderada actualmente por Gabriela Inzunza. Asimismo, afirmó que la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de las mujeres es buena, algo con lo que muchos grupos feministas están en total desacuerdo.

Mano dura para irrespetuosos. A pesar de que se han implementado diferentes operativos en la ciudad para hacer conciencia en respetar los cajones de estacionamiento para discapacitados, la ciudadanía sigue sin tomar en cuenta estas acciones, por lo que tendrán que implementar medidas que en verdad duelan en el bolsillo a quienes no respeten estos espacios, pues están haciendo caso omiso, dijo el director de Tránsito, Pánfilo Díaz Juárez. Pero antes de aplicar una política recaudatoria, también hacen falta más programas de educación vial en la ciudadanía.