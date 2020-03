Polémica. Al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, le encanta subirse al ring en sus entrevistas con los medios de comunicación. Ayer, su rival fue el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al que acusó de estar coludido con empresarios que piden que se les cancele la cuenta del impuesto predial para que el dinero que ya habían pagado se los tenga que devolver el Ayuntamiento de Culiacán. Esto fue en respuesta a las declaraciones que hizo la magistrada de este tribunal, Lucila Ayala de Moreschi, quien informó que el Gobierno municipal es quien más denuncias recibe por el predial, así como de las viudas de policías municipales. Y aunque el alcalde aseguró que no quería pelear con la abogada, porque como es mujer no le ganaría, eso no lo detuvo para lanzar esta acusación contra el Tribunal de Justicia Administrativa, que se ha convertido en el coco del Ayuntamiento.

Liquidación. Con tan solo veinte días que le quedan de vida al Seguro Popular, esta semana deberá quedar concluido el proceso de liquidación de los 278 trabajadores, aunque algunos podrían ser contratados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Todavía hasta hace algunas semanas estos trabajadores tenían la esperanza de no quedar desempleados, pero la triste realidad es que no entraron en los planes del Insabi, a pesar de contar con los requisitos para ser contratados, pero no hubo autorización del Gobierno federal. Entre los despedidos se encuentra la directora general, Rosa Elena Millán Bueno, cuyo futuro es muy incierto, aunque seguramente el gobernador Quirino Ordaz Coppel ya tomó la decisión de mantenerla dentro de su gabinete, pero esto se mantendrá en secrecía al menos hasta que concluya todo el proceso de liquidación y separación del Seguro Popular. Millán Bueno fue la coordinadora de la campaña de Ordaz Coppel por la gubernatura, y al mismo tiempo era presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, y es por todos sabidos el aprecio que le tiene el mandatario estatal.

Pérdidas. El paro nacional de mujeres dejó pérdidas por 640 millones de pesos en Sinaloa y 450 millones en Culiacán. Esto fue consecuencia de que el 35 por ciento de los comercios establecidos cerraron el lunes, y de los que abrieron sus puertas el 80 por ciento trabajó con normalidad, pero con puros hombres, aunque sí hubo mujeres que salieron a trabajar y a hacer sus actividades normales. De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Culiacán, Diego Castro Blanco, además de que algunos comerciantes tuvieron bajas ventas y otros decidieron no abrir sus establecimientos, tuvieron daños por las pintas de los negocios que estuvieron por el paso del contingente de feministas, desde el Palacio Municipal hasta la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado.

Protestas. A pesar de que el director general del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht, estuvo en Culiacán y se reunió con el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y con el área jurídica de la dependencia estatal para buscar una solución al conflicto que enfrenta el Instituto Tecnológico de Culiacán por la pérdida de un terreno, estudiantes y trabajadores de la institución volvieron a salir a las calles para protestar por esta situación, que ya tiene dos semanas. Por lo pronto, se tiene en puerta iniciar una mesa de diálogo entre Gobierno del Estado, el particular que se acredita como dueño del predio y el Tec de Culiacán; y de ser necesario Enrique Fernández también asistirá.

Sin acuerdo. Como los diputados locales no se pusieron de acuerdo para sacar adelante las iniciativas que están pendientes por dictaminar, porque en los tres casos se quedaron trabadas en comisiones, ayer abrieron y cerraron el periodo extraordinario de sesiones que habían convocado, que únicamente utilizaron para entregar el premio Norma Corona Sapién a Mercedes Murillo Monge. Los legisladores fueron convocados a sesión ordinaria de la Diputación Permanente para mañana jueves, mientras logran ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios.