Que siempre no. Mientras Flora Isela Miranda Leal y Horacio Lora Olivas, diputados locales por Morena, informaron que ya había acuerdo entre todas las fuerzas políticas en el Congreso del Estado para aprobar el dictamen que propone reformar la Ley de Obras Públicas del Estado, la priista Ana Cecilia Romero Moreno desmintió a sus compañeros y aclaró que ellos no aceptan los términos en que quieren aprobar el dictamen. Esto significa que la votación en tribunal será muy cerrada, y el grupo mayoritario no cuenta con la mayoría simple que se necesita para aprobar el dictamen en el pleno, así que aunque el tema sea aprobado en las Comisiones de Obras Públicas y de Puntos Constitucionales, el tema puede seguir trabado. El punto toral son las facultades de Precasin para realizar obras públicas, que los morenistas quieren acotar. Lo mismo sucede con las reformas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado y la Ley del Instituto Sinaloense de Pensiones del Estado, que también están atoradas en comisiones, y luce muy difícil que puedan salir por falta de acuerdos.

Recortes. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) ya ha comenzado a sentir el recorte presupuestal que sufrió en el Congreso del Estado, donde únicamente le aprobaron 78 millones de pesos para ejercer en este año, de los 120 millones que habían solicitado. A raíz de esto, tuvieron que eliminar nueve programas para promover la cultura cívica, y como el proceso electoral iniciará en el mes de septiembre, deberán hacer un fuerte programa de austeridad para cumplir con el proceso de organización que se pondrá en marcha en el último trimestre del año. Uno de los gastos más fuertes del órgano electoral es la conformación de los catorce consejos municipales y veinticuatro distritales, donde se contrata a consejeros, personal para capacitación, rentas y compra de equipos. Esta misma situación se presentó en el proceso electoral 2018, cuando también tuvieron problemas para cubrir estos gastos de organización.

Estatus. Hay muy buenas expectativas para el sector ganadero sinaloense, porque estima que para el mes de marzo del próximo año se recupere el estatus zoosanitario que perdió el año pasado, por lo que se están realizando visitas de recertificación e implementando las medidas necesarias de inspección, con catorce puntos de verificación que han detectado la presencia de brucelosis, de las cuales once se encuentran en cuarentena precautoria; y dos para sacrificado de cabezas infectadas. Además de estas medidas, se han aplicado 95 sanciones a productores y engordadores por movilizar ganado en cuarentena o no seguir la reglamentación en materia de sanidad.

Tierra sin ley. Son muchos los sectores de Culiacán que se han convertido en tierra sin ley, porque los delincuentes asaltan a todas horas del día, sin que haya alguna autoridad que los detenga. Uno de estos fraccionamientos es Capistrano, donde los habitantes denunciaron que motociclistas asaltan a los estudiantes de preparatoria y secundaria cuando agarran camión para ir a la escuela o cuando van a la tienda; pero además hay robos de domicilios, falta vigilancia policial y el alumbrado público en el sector no sirve, lo que hace que se vuelva muy inseguro y peligroso cuando oscurece. Esto es un llamado urgente para las autoridades municipales, que parece que no ven ni escuchan lo que ocurre en la ciudad.

Inconformidad. La elección para renovar el Comité Directivo de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado plagada de denuncias por irregularidades, al grado de que no dejan que los maestros puedan registrarse para conformar una planilla para competir, porque no les quieren dar uno de los requisitos que establece la convocatoria, como la constancia de afiliación, que se las han negado, y los traen en vuelta por todo el estado, por lo que ayer decidieron alzar la voz y protestar en la sede sindical de esta ciudad.