Abandono. A pesar de que el Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha abandonado al sector pesquero de Sinaloa, con una reducción récord del 80 por ciento en el Presupuesto de Egresos para este año, la temporada camaronera que concluyó ayer fue buena, porque se tuvo buena producción, gracias a que se respetó el proceso de repoblamiento de larvas y a los operativos de inspección y vigilancia que se llevaron a cabo en el periodo de veda del 2019, que se pagó con recursos del Gobierno del Estado. El secretario de Pesca y Acuacultura del Estado, Sergio Torres Félix, lamenta el abandono en que la federación tiene al sector de la pesca, y más porque Sinaloa es el más importante, por la gran cantidad de productos del mar que se producen para el consumo nacional y de exportación. El funcionario afirma que no se vale la forma en la que el Gobierno de la República ha tratado a los pescadores. La buena noticia para ellos es que a partir del 1 de abril se tiene programado que comiencen a pagarse los apoyos que entregará el estado, para mitigar el impacto que representa para las familias de los campos pesqueros el periodo de veda del camarón.

Medidas. Se reunieron ayer en la Ciudad de México los secretarios de Educación Pública de todo el país, donde analizaron la posibilidad de suspender clases a raíz de la pandemia de coronavirus, a manera de prevenir que el virus se esparza entre los niños. Entre los acuerdos que se tomaron, destaca el adelanto del periodo vacacional de Semana Santa, que iniciará el viernes de esta semana, y se reanudarán el lunes 20 de abril, es decir, por primera ocasión, las vacaciones en este periodo durarán un mes; y para los cuatro días que restan de actividades se instalarán filtros en las escuelas, lo que en Sinaloa ya se implementó desde hace 10 días. Pero lo más importante es trabajar en conjunto todo el sector educativo e involucrar a los padres de familia, para que no lleven a sus hijos a la escuela en caso de presentar alguno de los síntomas del coronavirus, como tos, resfriado y temperatura alta; llevarlo de inmediato al médico y evitar automedicarlo. En algunos planteles se han tomado medidas preventivas para evitar contagios pero, a excepción del Tecnológico de Monterrey, que decidió suspender clases presenciales y hacerlo de manera virtual. Es sumamente importante que todos acaten las recomendaciones para evitar contagios, pero sobre todo no entrar en pánico. Pero sí hay que estar prevenidos y cuidarse más.

En pie. Y en medio de todas estas medidas de advertencia, en Navolato siguen en pie los cinco eventos masivos que se tienen programados en el municipio, porque hasta el momento no se ha recibido indicaciones de las autoridades de salud. Según el presidente municipal, Eliazar Gutiérrez Angulo, estarán pendientes de cualquier llamado preventivo que les hagan, para revisar si se suspenden los Carnavales de Navolato y Altata, que son los más concurridos; además del periodo de Semana Santa, donde Navolato se convierte en el segundo destino turístico más concurrido de Sinaloa, solo detrás de Mazatlán. Todavía no se sabe cuánto tiempo durará la emergencia por el COVID-19, y en el país se siguen confirmando más casos de contagios. Por fortuna, ninguno ha causado la muerte en México.

Volaron. La venta de los cachitos del sorteo del avión presidencial —aunque el premio no será la aeronave— “volaron” en Culiacán, porque fue mucha la demanda y hubo quienes llevaron hasta siete o más, a pesar de que el precio es de 500 pesos por cada uno. Ya lo había comentado el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que él había comprado cinco cachitos, pero como se acabaron, todavía no se los entregan. A los puntos de venta de Lotería Nacional llegan muchos ciudadanos para comprar su boleto, y se encuentran con la novedad de que ya no hay cachitos. Funcionó la amplia difusión que López Obrador le ha hecho en sus conferencias mañaneras, y en los mítines que encabeza en todo el país.