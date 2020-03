La Glorieta

Auditorías y elecciones. La ASE hizo una serie de observaciones en la ejecución de obras de varios municipios, sobre todo en Culiacán. A pesar de que su cuenta pública fue emitida con una determinación técnica aprobatoria, en el contenido del informe individual se presenta una serie observaciones no muy favorecedoras por mal manejo de los recursos, gastos no comprobados y pagos indebidos. Difundir este tipo de información que contribuye a la transparencia sin duda afectará a quienes ocuparon las presidencias municipales en el 2018 y buscan contender de nueva cuenta en las elecciones del 2021. Los diputados de Morena no perderán la oportunidad de volver a votar las cuentas públicas del 2018 en sentido reprobatorio y exponer a los protagonistas del gasto, con miras y fines electorales.

¿Coronavirus? ¡No pasa nada! El coronavirus no existe en Culiacán. Suspensión de clases; compras de pánico, que hasta el papel de rollo se acabó en las tiendas. Sin embargo, los restaurantes y los bares siguen repletos de clientes. A pesar de las recomendaciones emitidas por las autoridades para la prevención del coronavirus, en Culiacán solo se están aplicando en escuelas, trabajos y casas; pero los antros, los bares y los restaurantes siguen llenos, hasta el tope de gente, sin ninguna medida de prevención. La crisis y el pánico se han reflejado en todos lados, menos en la diversión, como es característica de los habitantes de Culiacán. Empresarios esperan que no sean cerrados sus establecimientos; sin embargo, por lo menos en la capital sinaloense pareciera que no se verán para nada afectados. La “coronafiesta” está activada.

Se hacen que la virgen les habla. A pesar de que alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa han realizado alrededor de 18 Tendederos del Acoso, la institución no ha realizado las acciones preventivas o adecuadas para apoyarlas, pues en varias declaraciones el rector Juan Eulogio Guerra Liera lo único que dice es que las jóvenes deben hacer denuncias formales con autoridades correspondientes, ya que ellos no pueden proceder directamente, a pesar de que sí pueden hacerlo. Otras instituciones, como el Tecnológico de Culiacán y la Universidad Autónoma de Occidente, decidieron retirar a los maestros de sus clases al presentarse la situación para que las alumnas se sintieran apoyadas; o, en el caso de los profesores, de no ser cierto lo que se dice en los tendederos, para que no vayan a tomar represalias. Sin embargo, al parecer a la UAS no le importa darles seguimiento a las denuncias que hacen sus alumnas, en donde desde hace años señalaban este tipo de acciones; y hoy, que salen más casos, las alumnas siguen sin ser protegidas.

Los Aarón, ahora muy pasistas. Se vio a Aarón Irízar, exsenador y exalcalde Culiacán, muy bien acompañado de la comunidad pasista. El político publicó en su cuenta de Facebook algunas fotos, con las cuales agradece una amena reunión que tuvo con el dirigente pasista Héctor Melesio Cuen Ojeda y con el secretario del partido, Víctor Antonio Corrales Burgueño. Además, los tres también se hacen acompañar por Aarón Rivas. El 2021 vuele a la diversidad política.