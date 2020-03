Contagios. Hay muchas personas que no creen que el coronavirus existe, e incluso explican muchas teorías para desacreditar la información oficial de las autoridades de salud, y una de las preguntas que más se hacen en este tipo de situaciones es: ¿Conoces a alguien que se haya contagiado? El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se encargó de responder esa pregunta al compartir que su hija, quien estudia en Estados Unidos, al llegar a Sinaloa se sometió a los estudios del COVID-19 y dio positivo, por lo que fue aislada bajo los protocolos para mejorar su salud. Y, además, informó que tanto él como su esposa, Rosy Fuentes, y sus hijos se practicaron las pruebas de laboratorio y resultaron negativos al coronavirus. Lo que se desconoce es cuándo llegó a Sinaloa, en qué aeropuerto aterrizó, en qué se trasladó a su casa y con cuántas personas tuvo contacto y que pudieran estar infectadas por el COVID- 19. Lo destacado de esto es la decisión de Quirino Ordaz de hablar con la verdad, porque considera que es la mejor forma de orientar a la ciudadanía para que se prevenga, y que haga caso de quedarse en su casa y salir únicamente para lo indispensable o urgente.

Tianguis. La ciudad no se ha paralizado, a pesar de la contingencia sanitaria, con todo y los llamados de quedarse en casa. Y uno de los lugares más concurridos los días domingo es el tianguis de los Huizaches, y aunque las autoridades municipales han decidido no cerrarlos, por ser el único sustento que tienen las personas que ahí laboran una vez a la semana, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, hizo un llamado a la población para que no acuda a los tianguis por el riesgo que hay de ser contagiados por el COVID-19. Es muy importante prevenir esto durante las próximas dos semanas, de lo contrario será demasiado tarde cuando comiencen a multiplicarse los casos de coronavirus en la capital sinaloense, porque hay muchas personas que todavía no creen que vaya a llegar a Culiacán, cuando ya ha habido dos casos confirmados de contagios.

Plebiscito. Y con todos los riesgos de contagios del COVID-19, el Ayuntamiento de Culiacán llevará a cabo hoy el plebiscito para elegir a los síndicos municipales, para lo cual se registraron muchos aspirantes para las 18 sindicaturas de la capital del estado, aunque la tensión se centra en las más grandes, como Eldorado, Costa Rica y Quilá, y la más cercana al casco urbano, Aguaruto, en donde ha habido denuncias de irregularidades, porque se ha acusado que los candidatos no cumplen con el tiempo mínimo de residencia y aseguran que no viven en la sindicatura. Se estima que haya una votación muy baja, porque de por sí muchas personas no acuden a votar, ahora se instalaron menos casillas, y con el riesgo del coronavirus serán muy pocas las que salgan a emitir su voto. Y a pesar de que es un proceso ciudadano, los partidos políticos operan para ganar las sindicaturas por el control que representa en una elección constitucional, y este es un pequeño ensayo de lo que serán los comicios del 2021, donde se elegirá al próximo gobernador, presidentes municipales y diputados locales y federales.

Cierres. Las autoridades estatales y municipales han decidido suspender todos los eventos oficiales, para evitar la conglomeración de personas en un mismo lugar. Y esto se aplicó ayer en el acto cívico por el natalicio de Benito Juárez, en donde se realizó el izamiento de bandera y guardia de honor en la estatua que hay de él en la plaza cívica del Palacio de Gobierno de Culiacán, pero sin evento ni tampoco invitados, como sucedía en años anteriores. Lo mismo ocurrió en Navolato, donde el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo encabezó el acto cívico en la plazuela de Villa Juárez, donde se izó la bandera y colocaron ofrendas florales en el monumento del Benemérito de las Américas, pero se canceló el tradicional desfile, así como los festejos artísticos y culturales que todos los años se realizan en esta. comunidad, pero ahora se tuvieron que atender las recomendaciones de las autoridades de salud en la entidad.