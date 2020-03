La Glorieta

Sin cumplir en seguridad. Pese a que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se comprometió a resolver el tema de inseguridad en las colonias, no ha cumplido. Hay sectores que continúan en total desprotección, son muy pocos los recorridos policiales que se hacen en algunos considerados conflictivos, y en otros, de plano, no hay. Son muchos los comerciantes de las colonias que tienen miedo de que haya cuarentena obligatoria porque tendrían que dejar sus establecimientos solos día y noche, lo que los hace más vulnerables a los robos, porque los delincuentes no se pondrán en cuarentena. En tres días habrá resultados, dijo el alcalde al tema de los robos a comercio y asaltos en varios sectores, y ya han pasado muchos más días y no se mira ningún operativo enfocado a resolver este problema que tanto afecta a la sociedad.

Sin atención. La denuncia de una mujer, esposa de un médico, pone en evidencia que la Secretaría de Salud no está prestando la debida atención en los casos que les reportan vía teléfonica. De acuerdo con la denunciante, antes de enfermarse su esposo estuvo en contacto con varios pacientes a quienes no les preguntó si habían viajado. De pronto él empezó a sentir temperatura, dolor de huesos y otros síntomas que, siendo médico, no reconoció como de una gripe común, por lo que decidieron reportar el caso al número que la Secretaría de Salud ha compartido por diversos medios. Les realizaron una encuesta de que si él había viajado al extranjero, a lo que respondieron que no. Los días han pasado, la situación del médico se agrava, y hasta el mediodía de ayer no se le había ido a realizar la prueba para ver si tenía o no coronavirus. Para la afectada esta es una falta muy grave por parte de las autoridades estatales porque, en caso de resultar positivo, ya tienen varios días pidiendo ayuda y los han ignorado.

Buena medida. Muy bien por los consecionarios del Grupo Patria porque, por volumtad propia, se sumaron a la desinfección de las unidades para prevenir contagios de coronavirus; y mal por Feliciano Valle, director de la Unidad de Vialidad y Transportes, a quien no se le ha visto realizando ninguna actividad preventiva para que en todo el transporte público se realicen medidas de prevención. Lo cierto es que desde el Gobierno estatal deberían estar dando pláticas a los conductores del tranporte urbano y taxistas, y haciendo el llamado a los conductores de las plataformas privadas a protegerse para cuidar a sus clientes. Será el día de hoy que en algunas rutas se decidirá cuántos camiones serán retirados un tiempo debido a la baja del pasaje, pero esto afectará en gran medida a los conductores, quienes viven al día. Muchos de ellos no cuentan con seguridad social y no tienen ingresos fijos, por lo que hay temor en este gremio de que los manden a cuarentena, porque no tendrían de dónde obtener recursos.

El virus no los detuvo; pero las armas, sí. La demanda de votantes para la elección de síndicos en Culiacán fue afortunada, incluso mayor a la esperada. El coronavirus no detuvo la votación, pero el virus que nunca se va y nunca se quita en Culiacán sí la detuvo en Jacola y lo intentó en Sanalona y Emiliano Zapata. Aunque oficialmente el regidor presidente de la Comisión de la Gobernación del Cabildo de Culiacán informó que solamente en Jacola se había suspendido la elección por presión de grupos armados para que se levantara la mesa, se tuvo conocimiento de que también en Sanalona y Emiliano Zapata se presentaron tales siniestros; sin embargo, se logró continuar con el proceso. En Sanalona se habían llevado las boletas, pero, la organización llevó 300 boletas más para que la elección no se suspendiera. En el caso de Emiliano Zapata, quienes integraban la mesa receptora no se presentaron, pero se logró que otros los sustituyeran. En Eldorado, candidatos se bajaron de la contienda por amenazas. La representación finalmente fue diversa. El PAS y el PRI fueron los partidos que más se la disputaron.