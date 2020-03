Suspensión. Ante la presión que ejercieron los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado, finalmente ayer les autorizaron que dejaran de acudir a trabajar, ante el riesgo de contagios por el COVID-19. De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Gabriel Ballardo Valdez, esta medida de prevención fue autorizada por la Secretaría de Administración y Finanzas, y ya no se limita a las embarazadas o adultos mayores de 65 años de edad, sino a toda la plantilla laboral, con excepción de las áreas de atención ciudadana, como las Unidades de Servicios Estatales, donde habrá personal de guardia para atenderlos; pero hizo el llamado a la población a evitar mucha demanda de atención para realizar sus trámites durante el periodo de contingencia. La suspensión laboral de los burócratas estatales será hasta el lunes 20 de abril, en espera de que ya haya pasado la contingencia sanitaria en Sinaloa.

Cancelan vuelos. Algunas aerolíneas han decido cancelar vuelos en medio de la continencia sanitaria, lo que ha provocado la molestia de muchos pasajeros, que, sin alguna medida de prevención, intentan volar desde el aeropuerto de Culiacán a las ciudades de Tijuana, Los Cabos, La Paz y Ciudad de México. Durante la mañana de ayer, cuatro vuelos programados fueron cancelados, por lo que los módulos de servicio al cliente y compras presentaron las filas largas de personas en busca de reprogramar su vuelo u obtener mayor información. El titular de Profeco en Sinaloa, Miguel Murillo, informó que los vuelos cancelados durante esta contingencia deberán ser reembolsados por las aerolíneas; de lo contrario, invitó a los usuarios a interponer la denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Se tiene previsto que en los próximos días haya más cancelaciones y se les pide a las personas que eviten salir de sus casas, en especial viajar en avión o autobús, para evitar contagios.

Riesgos. Ante el inminente cierre temporal de sus locales en el momento que se decrete la fase 3 de la contingencia sanitaria, los locatarios del Mercado Garmendia de Culiacán piden a las autoridades de salud ser alertados con anticipación, para evitar perder mercancía perecedera. Entre los locatarios de este mercado existe un gran temor que se anuncie la cuarentena, y que la mercancía con la que cuentan se pierda, porque no puede ser guardada por periodos largos de tiempo, y por lo que sería pérdida total de la inversión que se realiza diariamente. Esto se sumaría a las pérdidas que han venido teniendo con la caída drástica de las ventas en las últimas semanas, porque son muy pocos los clientes que acuden al Mercado Garmendia para hacer sus compras, y ellos no han dejado de trabajar porque es el único sustento que tienen para mantener a sus familias.

Panteón. Y no son los únicos que tienen problemas: en el Panteón Civil de Culiacán, los albañiles que durante más de veinte años han trabajado realizando diversas labores de forma particular en el interior del camposanto denunciaron que desde hace alrededor de un mes no les permiten trabajar, porque les informaron que hubo cambios de políticas en el Ayuntamiento de Culiacán. Algunos de los afectados denunciaron que ya tienen un mes que no realizan trabajos, razón por la que están pasando una situación muy difícil con sus familias. De acuerdo con los afectados, los trabajos se los están dando a algunos trabajadores sindicalizados o que reciben ingresos del Ayuntamiento, lo cual consideran injusto, por lo que hacen un llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que los ayude a que no les quiten la única forma que tienen de trabajar.

Protestas. Un grupo de productores acudió al Palacio de Gobierno para manifestarse, porque el Ejecutivo estatal le adeuda 30 millones de pesos por la semilla que fue donada para siembra en zonas vulnerables de Sinaloa. Los afectados son 25 agricultores y proveedores, quienes ya están desesperados porque no les ha cumplido con este pendiente.