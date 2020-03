La Glorieta

Suspenden los tianguis. Sin ofrecer ninguna alternativa, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, suspendió la instalación de los tianguis en el municipio. Si bien la medida es buena para evitar contagios, no ofrece ningún apoyo a quienes van a resultar afectados, a esos jefes de familia que no cuentan con ahorros para subsistir y que prácticamente viven al día. Ya casi se puede adivinar la repuesta que dará el presidente municipal cuando le pregunten si los apoyará, al igual que a los empresarios: dirá que no, y que él no tiene la culpa, que se trata de una pandemia mundial. Y aunque eso es verdad, porque él no tiene la culpa, los tiangueros, los comerciantes y los empresarios tampoco la tienen; y en la actualidad él es quien encabeza el Gobierno de Culiacán, y fue electo para velar por el bienestar de los ciudadanos. Son muchos los que esperan que le haya sacado provecho al encuentro que sostuvo con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y que ahora sí demuestre que su supuesta amistad con él sirve para obtener apoyos para ayudar a los culiacanenses en esta contingencia sanitaria, y no solo para ir a tomarse la foto con el mandatario de la nación, porque eso cualquiera lo puede hacer.

Siguen invisibles. Son muchas las víctimas del delito que no han recibido ningún apoyo por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Es lamentable que, pese a haber presupuesto y contar ya con el personal suficiente para funcionar, esta comisión esté prácticamente inoperante. No tener dinero para enterrar a un familiar asesinado es muy común entre las víctimas del delito, a quienes, al reclamar los cuerpos, el Ministerio Público no les informa que tienen este derecho. Se han registrado casos muy mediáticos, y ni a esos el personal de la comisión se les ha acercado para brindarles ayuda. ¿Será que es una comisión más solo para tener carga burocrática, y no para apoyar a las víctimas del delito? Si es así, mejor que desaparezca.

Declaracionitis. De nueva cuenta, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se fue con todo en contra de presidentes municipales anteriores, a quienes acusó de corruptos por no pagar las cuotas del IMSS. Al ser cuestionado sobre si ya había hecho alguna denuncia por corrupción, prefirió voltearse para otro lado y no responder. Acusó a los medios de comunicación de callar la corrupción de los anteriores alcaldes; pero, como siempre, denuncia, pero de forma mediática, no ante las autoridades correspondientes. Ya es hora de que el alcalde presente pruebas, ya que trae de bajada al Tribunal de Justicia Administrativa por supuestos actos de corrupción, pero no hay pruebas de nada, y así no hay quien se lo crea.

Puro manejo. Muchos habitantes de Aguaruto están molestos con la diputada local por Morena María Victoria Sánchez Peña, quien ya no se enloda los zapatos al salir de su casa porque utilizó sus influencias para que se pavimentara la calle por donde vive. Que así como hizo esta gestión, piden que haga otras, entre ellas de drenaje pluvial, porque en tiempo de lluvias algunos sectores quedan encharcados por varios días. Los inconformes señalan que pensaban que Aguaruto, por tener una diputada local y otra federal, con Merary Villegas, hija de María Victoria Sánchez, iban a obtener muchos beneficios, pero no han avanzado mucho, aunque eso se lo cobrarán cuando madre e hija vuelvan a pedirles el voto.

Nadie les hizo caso. Aunque los de Morena andaban muy activos en redes sociales cuestionando los resultados del plebiscito en Culiacán, al final decidieron no hacerlo, y se resignaron porque ninguno de sus candidatos ganó. Los propios legisladores de este partido se resignaron a que fueron los grandes perdedores, porque detrás de algunos candidatos sí estaba en sus manos, pero por más que hicieron y deshicieron, la gente no votó por ellos. Esto es un claro ejemplo de que son muchos los culiacanenses que no están de acuerdo en su forma de gobernar, y les dieron la espalda.