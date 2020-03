Operación. El Partido Revolucionario Institucional recuperó terreno en el municipio de Navolato, y recibió un tanque de oxígeno al ganar en cuatro de las siete sindicaturas que se disputaron en el plebiscito del domingo. En el municipio cañero trascendió que el operativo para ganar las votaciones para elegir a los síndicos fue coordinado por el Gobierno del Estado, por conducto de Jesús Rigoberto Mejía Samaniego, subsecretario de Agricultura; una persona muy cercana al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos. De acuerdo con denuncias que han llegado a esta Redacción, el funcionario estatal se encargó de repartir dinero para la compra de votos, que en promedio oscilaban en 500 pesos. Ha trascendido que Rigoberto Mejía aspira a la presidencia municipal de Navolato, y que cuenta con el visto bueno en el tercer piso del Palacio de Gobierno. Otro de los priistas que fue visto fue Evelio Plata Inzunza, quien fue sorprendido en el campo pesquero Las Aguamitas, invitando casa por casa a votar por sus candidatos. En Navolato es vox populi que Plata Inzunza grita a los cuatro vientos que en Navolato es quien impone candidatos, y lo volverá a hacer en el 2021, el problema es que hay varios priistas a los que les ha prometido que serán sus candidatos a la alcaldía y a la diputación local, pero se le olvida que actualmente hay personajes con más peso que él y que las decisiones serán tomadas en el edificio de Insurgentes y Lázaro Cárdenas.

Congreso. Los cuarenta diputados locales han sido convocados a la instalación del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del segundo año legislativo, la cual se tiene programada que sea una sesión breve y sin público invitado, como tradicionalmente ocurre en este tipo de sesiones, para prevenir riesgos de contagios de coronavirus. Se contará con un representante del Poder Ejecutivo y uno del Legislativo, que serían Quirino Ordaz Coppel, que acostumbra a enviar a Gonzalo Gómez Flores; y Enrique Inzunza Cázarez. Al término de la sesión de instalación se convocará a una sesión extraordinaria en ese mismo momento para aprobar la minuta que envió el Congreso de la Unión, que eleva a rango constitucional los programas sociales del Gobierno federal, y además se someterá a votación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que el periodo ordinario entre en receso hasta el 21 de abril, como parte de las medidas sanitarias solicitadas por las autoridades de salud.

Beneficios del COVID-19. No todo ha sido negativo con la contingencia sanitaria por el coronavirus, ya que, durante las últimas semanas, los delitos en Culiacán han disminuido de 15 a un 20 por ciento, según información del secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo. Parte de estos buenos resultados es que los policías municipales, al haber menos tráfico, tienen la oportunidad de dar más recorridos por las colonias, además de que muchas personas se tienen que quedar en sus casas, y eso evita que se metan a robar o que los asalten en la calle. Sobre los eventos donde haya mucha concentración de personas, como en Sanalona este domingo, el secretario de Seguridad dijo que no les han dado indicaciones de que prohiban este tipo de reuniones, y lo único que pueden hacer es concienciarlos de que por salud no se reúnan tantos y se retiren a sus casas. Todavía hay mucha inconsciencia de las personas, que se niegan a quedarse en sus casas.

Desorganización. Una vez más, el Gobierno federal volvió a dar un maltrato a los adultos mayores que reciben pensión, porque los citaron ayer y los tuvieron mucho tiempo esperando para iniciar con el reparto de los apoyos federales. A diferencia de los días pasados, ayer los tuvieron muy juntos sentados en sillas, sin hacer caso a las recomendaciones sanitarias de la sana distancia, con todos los riesgos que corren las personas de la tercera edad, que es la población más vulnerable al coronavirus, por eso el llamado a cuidarlos y evitar que salgan de su casas, pero los obligan a que vayan a cobrar la pensión.